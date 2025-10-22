Schon wieder ein Einbruch in Königsbrunn: Diesmal schlagen Verbrecher in der Boschstraße zu

Schon wieder meldet die Polizei einen Einbruch in Königsbrunn. In der Zeit von Montag, gegen 17 Uhr, bis Dienstag, gegen 8.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Boschstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten laut Polizei „Wertsachen“. Viel wert waren diese aber nicht, der Beuteschaden liegt, wie die Polizei weiter mitteilt, im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Kurz vorher gab es in Königsbrunn einen Raubüberfall und zwei weitere Einbrüche

Einbrecher schlagen in Königsbrunn derzeit häufig zu. Dazu kommt ein Raubüberfall: Zwei Unbekannte bedrohten einen 25-Jährigen vor knapp zwei Wochen am frühen Morgen in seiner Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße mit einer Waffe. Sie forderten Geld. Drei Tage später überraschte ein Einbrecher einen 61-Jährigen in seiner Wohnung in der Donauwörther Straße. Er flüchtete ohne Beute. Ungefähr im selben Zeitraum, im Laufe eines Wochenendes Mitte Oktober, drangen ein oder mehrere Einbrecher gewaltsam in eine andere Wohnung in der Donauwörther Straße ein. Der Beutschaden wird noch geklärt, der Sachschaden beläuft sich hier auf geschätzte 1000 Euro. In den letzten beiden Fällen wurde der Täter ähnlich beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er ein rundliches Gesicht und kurze Haare.

Damit nicht genug: Wenige Kilometer von den Tatorten in Königsbrunn entfernt, in Haunstetten-Siebenbrunn, kam es am Dienstag und in der Nacht auf Dienstag ebenfalls zu zwei Einbrüchen. Handelt es sich um eine Serie? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in Königsbrunn? Die Polizei hält sich bedeckt. Eine Sprecherin des Präsidiums Schwaben Nord teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern noch an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich. Grundsätzlich prüft die Polizei stets mögliche Zusammenhänge.“