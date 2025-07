Start der Sommer 100-Reihe mit Milchschnitte für das Publikum

Beim Eröffnungskonzert der „Sommer 100“-Konzertreihe in Mittelstetten sorgte bei den rund 350 Besuchern die Hauptband „Milksnitte“ für eine gute Stimmung. Als kleine Überraschung hatten sie die Vorband „The Grimmettis“ mitgebracht, die erst ihren zweiten gemeinsamen Auftritt hatte. Gekonnt verliehen sie den gespielten Stücken durch eigene Interpretationen eine persönliche Note.

Gänsehautmoment mit Song von Lady Gaga und Bradley Cooper

Als Abschluss sangen Dorothee Henzler und Pianist Lucas Theil im Duett „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper. Schlagzeuger Michael Grimme hatte alle Hände voll zu tun, denn er begleitete beide Bands durch den Abend. Laura Leitner am Bass, David Schmitt an der Gitarre und Bernhard Fischer an der Geige vervollständigten „The Grimmettis“.

Nach der Vorband sorgte „Milksnitte“ für einen ruhigen Abschluss

Auch die Band „Milksnitte“ hatte ein breites Repertoire mitgebracht und sich musikalisch durch die Jahrzehnte gespielt. Wie üblich gab es auch Milchschnitten für das Publikum. Berührt hatte die fünfköpfige Band die Anwesenden mit der Zugabe „Ehrenwort“ von den „Fäaschtbänklern“, die einen ruhigen Abschluss bot, nachdem sie mit dem Titel „Hit the Road Jack“ nochmal alles gegeben und die Menge zum Tanzen gebracht hatten. Marilena Eberle vom Schwabmünchner Kulturbüro und Feuerwehrvorsitzender und Mitorganisator Ingo Walch waren sehr zufrieden mit dem Abend. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!