Jetzt tischt im Trachtenheim in Königsbrunn der Königswirt auf

Nun kann im „Königswirt“ in Königsbrunn eingekehrt werden. Neue Betreiberin ist Tsvetelina Dick. Sie bekommt Unterstützung von ihrem Mann Leon, der bereits seit 2021 den Klosterwirt in Thierhaupten betreibt. Sie wollen die gutbürgerliche Küche und Tradition der bisherigen Gastronomie fortsetzen, aber auch neu Ideen einfließen lassen. So planen sie in der Biergartensaison, die bereits vorhandene Holzhütte für den Getränkeausschank mit Selbstbedienung zu nutzen. Einiges los war bei der Eröffnungsfeier am Dienstag.

