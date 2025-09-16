Fünf Berufe in einem: Clara Fuchs macht eine Ausbildung im Caravan-Bereich

„Angestellte wie mich findet man ja kaum mehr“, sagt Clara Fuchs und grinst ihren Chef Benjamin Brockmann frech an. Brockmann stimmt ihr zu und lacht: „Tatsächlich wird das immer schwerer.“ Die 15-Jährige aus Türkenfeld (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist die erste Auszubildende im Caravancenter Brockmann im Gewerbegebiet in Graben. Und das in einem Ausbildungsberuf, den es erst seit etwa drei Jahren gibt, wie Fuchs erzählt. Die Lehre zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin der Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik vereint fünf handwerkliche Teilbereiche und scheint damit wie gemacht für die Azubine.

„Tatsächlich liegen mir Büroarbeiten und Schule überhaupt nicht“, sagt Clara. An der Montessori-Schule mochte sie besonders die handwerklichen Fächer, daher stand für sie auch fest, dass sie ihr schulisches Praktikum in diesem Bereich machen wollte. Bei ihrer Suche im Internet stieß sie auf Brockmanns Caravanhandel und Werkstatt. Obwohl sie nicht gezielt nach einer Ausbildung im Reisemobilbereich gesucht hatte, scheint das Interesse daran doch in der Familie zu liegen. „Das hat mit unserem kleinen Wohnwagen angefangen. Es wurde dann immer größer. Bis zum Wohnmobil“, erzählt sie von den typischen Familienurlauben.

Fuchs absolvierte vor ihrer Ausbildung bereits drei Praktika im Betrieb

Fuchs absolvierte dann nicht nur ein Praktikum bei Brockmann, sondern gleich drei. „In der Schule meinten sie, ich soll doch mal etwas anderes ausprobieren. Aber warum sollte ich?“ Für sie stand schnell fest, dass sie ihre Ausbildung dort absolvieren möchte. Dass sie direkt nach ihrem qualifizierenden Mittelschulabschluss im Sommer mit der Ausbildung beginnt, ist in ihrem Freundeskreis eher die Ausnahme: „Sonst machen alle weiter Schule oder absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr.“

Von Anfang an sei sie bei der Berufswahl entschlossen gewesen, bestätigt auch ihr Chef. Schon im Praktikum packte sie überall mit an, zeigte Talent und integrierte sich so gut ins Team, dass sie im vergangenen Jahr sogar bei der Weihnachtsfeier dabei war, berichtet er. Da blieb ihm dann kaum eine andere Wahl, als sie als Auszubildende anzunehmen, sagt Brockmann mit einem Augenzwinkern. „Für sie hab’ ich meine letzten Wochenenden geopfert, um den Ausbilderschein zu machen.“

Caravancenter und Werkstatt Brockmann in Graben. Foto: Sarah Schöniger

Für Clara Fuchs steckt ebenfalls viel zeitlicher Aufwand in der Ausbildung. Während man mit dem Auto rund 30 Minuten zur Arbeit bräuchte, muss die 15-Jährige zwischen einer und anderthalb Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Noch länger wird ihr Weg von Türkenfeld nördlich des Ammersees zur Berufsschule in Augsburg sein.

Die Ausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre

„Die ersten 18 Monate bin ich erst mal in Augsburg. Jeden Montag und alle zwei Wochen Dienstag“, sagt sie. In der Berufsschule lernt sie gemeinsam mit anderen Fachrichtungen, wie Kfz-Mechatronik die Grundlagen. „Nach den 18 Monaten bin ich im Bayerischen Wald, in Waldkirchen. Da geht es dann nochmal speziell in die Fachrichtung.“ Insgesamt dauert die Ausbildung dreieinhalb Jahre.

Aktuell arbeitet die Auszubildende am Wohnmobil rechts vorne. Dort muss sie Fehler in der Elektrik auslesen. Foto: Sarah Schöniger

Im Betrieb hilft die 15-Jährige bereits fleißig mit – aktuell an einem Wohnmobil, bei dem die Technik Probleme verursacht. Nicht ihr liebstes Aufgabenfeld. Lieber widmet sie sich der praktischen Arbeit am Reisemobil. Das weiß auch ihr Chef: „Sie will nach der Arbeit sehen, dass sie was getan hat.“ Trotzdem sei die Arbeit wichtig und auf eine gewisse Art mache das den Reiz der Ausbildung aus, sagt Fuchs: „Ich finde die Abwechslung gut, ich könnte nicht jeden Tag das Gleiche machen.“

Im neuen Ausbildungszweig lernt man die Grundlagen von fünf Berufen

Deshalb ist Brockmann froh, dass der neue Ausbildungszweig eingeführt wurde. Denn so lernt seine Auszubildende nicht nur einen, sondern eigentlich gleich fünf Berufe. Einerseits müsse man die Grundlagen der Kfz-Mechatronik beherrschen. Andererseits natürlich den Karosserie- und Fahrzeugbau: „Das heißt: Blechbearbeitung, Reparaturen am Fahrzeug, an der Karosserie.“ Weil das fahrende Zuhause ja Strom brauche, lerne man zudem die Elektrik. „Also im Fahrzeug 230 Volt und 12 Volt – das ist eben spezifisch in diesem Beruf“, sagt Brockmann.

„Dann haben wir noch den Gas-Wasser-Installateur.“ Und schließlich kümmert sich eine Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin der Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik nicht nur um das Wohnmobiläußere, sondern auch um das Innere. Deshalb muss man die Grundlagen der Schreinerei können. Das sei viel zu lernen, aber die Mühe wert. „Es ist der schönste Job der Welt“, sagt Brockmann. Dem stimmt die Auszubildende mit heftigem Nicken zu. „Und was sie hier lernt, lernt sie fürs Leben.“