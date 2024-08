Sommer 100: Kinderkonzert im Rathausgarten

Zum ersten Mal gibt es beim Sommer 100 im Rathausgarten ein Musiktheater extra für Kinder zu sehen. Es findet am Freitag, 9. August, ab 15 Uhr statt. Im Wald gibt es viel zu erleben. Hohe Bäume, tiefe Höhlen, reißende Flüsse und wärmendes Moos. Mitten drin ist ein großer Hase, der so groß ist, dass er seinen Geschwistern den ganzen Platz zu Hause wegnimmt. Und ein kleiner Fuchs, der, anders als seine Familie, weder Angst verbreiten, noch andere Tiere fressen möchte. Es ist ein außergewöhnlicher Tag im Wald, als Fuchs und Hase sich kennen lernen. Gemeinsam mit Fuchs und Hase erleben die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer was es heißt, anders zu sein, sich kennenzulernen, einen Freund zu finden und Konflikte zu lösen.

Für Kinder ab fünf Jahren geeignet

Eingängige Lieder, ausdrucksstarkes Schauspiel und viele interaktive Elemente regen an, gemeinsam zu singen, zu tanzen, zu lachen und vor allem zusammenzuhalten. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Zum Konzept der Open-Air-Konzertreihe Sommer 100 gehört das Mitbringen der eigenen Sitzgelegenheit sowie Verpflegung. Auf wettergerechte Kleidung und Sonnenschutz ist zu achten. Tickets gibt es online unter www.kultur-schwabmuenchen.de/tickets oder donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Kulturbüro, Fuggerstraße 50, Notariatsgebäude Erdgeschoss. Restkarten sind an der Abendkasse verfügbar. Der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 10Euro, für Kinder bei 7 Euro.

Die Auftritte des Improvisationstheater-Ensembles Smüsli und der Band Loopin‘ Lab mussten aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse verschoben werden und finden nun am kommenden Donnerstag, 8. August, und Freitag, 9. August, jeweils um 19:30 Uhr, im Rathausgarten statt. (AZ)