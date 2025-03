„Wir brauchen bezahlbaren Strom an den Ladesäulen“

Die Aussichten in der Automobilbranche sind düster: VW baut Jobs ab und Audi hat angekündigt, 7500 Stellen zu streichen. Rechnen Sie als Automobilexperte und einer der größten Mercedes-Benz-Vertragshändler in Süddeutschland mit weiteren Einschnitten in der Branche?

PETER SCHÄFER: Bei dieser Frage muss ich ein wenig ausholen. Was wir im Augenblick erleben, ist allein die Reaktion auf den zurückgegangenen Absatz in Europa. Der europäische Automobilmarkt hat bis Corona etwa 16 Millionen Autos verkauft. Während Corona fiel die Zahl auf etwa 13 Millionen. Seitdem hat sich kaum etwas verändert. Das Gleiche ist in Deutschland zu erleben. Das heißt: Der Volkswagen-Konzern muss weniger produzieren. Pro Fabrik geht man von rund 300.000 Fahrzeugen pro Jahr aus – so lässt sich erklären, dass VW drei Fabriken schließen muss. Wenn Fabriken nicht mehr ausgelastet sind, bleibt einem Konzern keine andere Wahl, als Mitarbeiter abzubauen.

Welche Rolle spielt das Geschäft in China?

SCHÄFER: VW hatte einen sehr großen Absatzeinbruch in China. Der Rückgang hat aber keine Auswirkungen auf das europäische Geschäft, weil in China produziert wird. Was aber Fakt ist: In China wurde mit einem sehr hohen Gewinn produziert. Das Finanzergebnis tut VW natürlich weh.

Wie groß ist die Krise in der Branche?

SCHÄFER: Aktuell sehr groß. Es sind mehrere Faktoren, die aufeinandertreffen: die schwache Nachfrage in Europa und der eingebrochene Markt in China. Dazu kommen Strafzölle aus den USA und die Elektromobilität, die bei weitem nicht so Fahrt kommt, wie erhofft.

Woran liegt’s?

SCHÄFER: Das ist einfach erklärt: Elektrisch zu fahren, ist teuer. Es fehlt der wirtschaftliche Vorteil. Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat, für den lohnt es sich. Wer an die Ladesäule muss, muss mit etwa 13 Euro für 100 Kilometer rechnen. Da ist ein Verbrenner im Vergleich günstiger. In anderen europäischen Ländern läuft es übrigens besser. Zum Beispiel in Frankreich, wo die Kilowattstunde 13 Cent kostet.

Die Lösung wäre also günstigerer Strom.

SCHÄFER: Wir brauchen bezahlbaren Strom an den Ladesäulen, dann steigen die Kunden auch um.

Hat die Krise der deutschen Autoindustrie auch Auswirkungen auf Ihr Geschäft?

SCHÄFER: Prinzipiell funktioniert das Geschäft. Aber wir spüren eine deutliche Zurückhaltung bei Privatverbrauchern. Auch Zulieferer sind zurückhaltend, wenn es um Dienstwagen oder Ersatzbeschaffungen geht.

Sehen Sie in der Krise auch eine Chance?

SCHÄFER: Ja. Aber es wird dauern, bis sich die Branche wieder neu ausgerichtet hat. Meine Prognose ist, dass die Krise bis 2030 dauert. Jetzt findet ein Elektromobilitäts-Strukturwandel in einer nachfrageschwachen Zeit statt. Das zu gestalten ist fraglos schwierig.

Apropos Zukunft: Welche Rolle wird in einigen Jahren das autonome Fahren spielen?

SCHÄFER: Das Autonome Fahren wird kommen. Auf unseren Autobahnen kann schon vollautonom gefahren werden. Mercedes hat Fahrassistenzsysteme, die dieses Fahren bis 80 Stundenkilometer möglich machen. Das soll in den nächsten Jahren auf 120 Stundenkilometer erhöht werden. Vollautonomes Fahren in urbanen Räumen wird in Deutschland vermutlich noch sehr lange dauern. Grund dafür sind versicherungstechnische Probleme.