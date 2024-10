Warum Khaled Ismaiel jeden Moment abgeschoben werden könnte - obwohl sein Chef ihn braucht

Guten Morgen Herr Wagner, Sie haben Recht, so ist halt die Rechtslage. Die Geschichte dieses betroffenen Menschen zeigt aber, das die Erzählung der AFD vom bösen Flüchtling so pauschal nicht stimmt. Diese Erzählung wird aber von Rechts dazu verwendet, um die von Ihnen angeführte Rechtslage immer weiter zu verschärfen und immer mehr Menschen so zu behandeln, wie den in dieser Geschichte Betroffenen. Und selbst demokratische Parteien laufen dem nun auf der Suche nach Wählerstimme gedankenlos hinterher. Ich würde mir wünschen, dass es sich viel weniger Menschen in diesem Gedankengut - Entschuldigung, dieser Rechtslage - bequem machen würden. Statt dessen sollten wir Menschen nicht wie Störenfriese behandeln, sondern wie Menschen!