In Schwabmünchen und Untermeitingen fliehen Unfallverursacher

Zweimal haben Autofahrer etwas angefahren, beide Male haben sie sich nicht um den Schaden gekümmert. Das teilt die Polizei Schwabmünchen mit. Im ersten Fall wurde im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagabend ein in der Pflegamtstraße in Schwabmünchen geparkter Audi angefahren. Dadurch entstand an der hinteren Tür der Beifahrerseite ein Schaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Anhand des Spurenbilds ist laut Polizei davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug eine hellblaue Lackierung aufweist.

Zweite Unfallflucht trug sich in Untermeitingen zu

Am Dienstagmorgen wurde außerdem festgestellt, dass ein Zaun im Augustaweg in Untermeitingen Beschädigungen aufwies. Laut Polizei war offensichtlich ein Fahrzeug dagegen gefahren, sodass ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 600 Euro entstanden ist. Der Unfall muss sich im Lauf einer Woche zugetragen haben, da der Zaun am Dienstag noch unbeschädigt gewesen ist. Die Polizei Schwabmünchen hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)