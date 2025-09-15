Gute Stimmung trotz Wetterpech

„Am Anfang war es schon bitter“, bilanziert Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, mit Blick auf das Familienfest im Luitpoldpark am Sonntag. Beim verregneten Start in die Feier kamen anfangs nur wenig Besucher. Doch als am frühen Nachmittag die Wolkendecke aufriss, und die Sonne zum Vorschein kam, wurde es schnell voll im Park. Mit den Temperaturen stieg auch die Laune und die Besucher nahmen die, wenn auch ein wenig eingeschränkten, Angebote an. Gefragt war das Parkbähnle, welches eine Runde nach der anderen durch den Park drehte. „Gemessen am Wetter sind wir am Ende doch zufrieden“, lautete das Abschlussfazit von Heinz Schwarzenbacher.

