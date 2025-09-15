Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Familienfest im Luitpoldpark: Besucher feiern trotz Regen mit guter Stimmung!

Schwabmünchen

Gute Stimmung trotz Wetterpech

Mit der Sonne kamen die Besucher zum Familienfest im Luitpoldpark. Das Parkbähnle hatte dabei keine Pause.
    • |
    • |
    • |
    Auch wenn das Wetter anfangs zu wünschen ließ, war die Stimmung beim Familienfest im Luitpoldpark gut. Vor allem das Parkbähnle war viel gefragt.
    Auch wenn das Wetter anfangs zu wünschen ließ, war die Stimmung beim Familienfest im Luitpoldpark gut. Vor allem das Parkbähnle war viel gefragt. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    „Am Anfang war es schon bitter“, bilanziert Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, mit Blick auf das Familienfest im Luitpoldpark am Sonntag. Beim verregneten Start in die Feier kamen anfangs nur wenig Besucher. Doch als am frühen Nachmittag die Wolkendecke aufriss, und die Sonne zum Vorschein kam, wurde es schnell voll im Park. Mit den Temperaturen stieg auch die Laune und die Besucher nahmen die, wenn auch ein wenig eingeschränkten, Angebote an. Gefragt war das Parkbähnle, welches eine Runde nach der anderen durch den Park drehte. „Gemessen am Wetter sind wir am Ende doch zufrieden“, lautete das Abschlussfazit von Heinz Schwarzenbacher.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden