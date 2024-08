Kleine Naturforscher auf großer Entdeckungsreise

Am 14. August fand in Großaitingen ein besonderes Ferienprogramm statt, das den zehn teilnehmenden Kindern wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird. Unterstützt vom Imkerverein Großaitingen, stand der Tag ganz im Zeichen der Bienen. Unter der fachkundigen Betreuung von Susanne Pehlgrim, Dr. Brigitte Reiss und Silke Meitinger konnten die jungen Naturfreunde hautnah in die faszinierende Welt der Honigbienen eintauchen.

In Großaitingen sind die Kinder ganz nah dran an den Bienen

Mit viel Begeisterung hörten die Kinder den spannenden Erklärungen der Imkerinnen zu. Besonders aufregend war der Moment, als ein echter Bienenstock geöffnet wurde. Die Jungimker konnten die summenden Insekten aus nächster Nähe beobachten und lernen, wie wichtig die kleinen Bestäuber für das Ökosystem sind. Doch nicht nur Theorie stand auf dem Programm: Beim Basteln einer Bienentränke konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Quiz rund um die Bienenwelt forderte schließlich auch das Wissen der frisch gebackenen Nachwuchs-Imker heraus. Abschließend gab es zur Stärkung eine leckere Honigbrot-Verkostung, die zeigte, dass die Arbeit der Bienen nicht nur immens wichtig ist, sondern auch unglaublich schmackhaft sein kann.

Die zehn kleinen Imker und Imkerinnen kamen gut geschützt den Bienen näher. Foto: Susanne Pehlgrim

Am Ende des Bienen-Nachmittags durfte jedes Kind ein Glas Honig mit nach Hause nehmen – als süße Erinnerung an einen Tag voller neuer Erfahrungen und bleibender Eindrücke. Der Imkerverein Großaitingen zeigte an diesem Tag eindrucksvoll, wie wichtig es ist, schon den Jüngsten den Wert des Naturschutzes nahezubringen und sie für die Pflege unserer Umwelt zu sensibilisieren. (AZ)

Bei wem das Interesse an den Bienen oder dem Imkern geweckt wurde, sollte sich an die Gemeinde- oder Stadtverwaltung wenden. Hier bekommt man Informationen zu regionalen Imkervereinen. Imkervereine können auf vielfältige Weise unterstützt werden. Eine Mitgliedschaft (auch als Fördermitglied), hilft finanziell und ideell. Die freiwillige Mitarbeit bei Projekten und Veranstaltungen ist ebenfalls eine große Hilfe. Auch die Teilnahme an Vereinsaktionen und der Kauf von lokalem Honig stärken die lokalen Imker und Imkerinnen. Neben der Vereinstätigkeit kann auch das Anlegen bienen- und insektenfreundlicher Gärten, sowie die Verbreitung von Wissen über die Bedeutung der Bienen zur Unterstützung beitragen.