So will sich die Feuerwehr für künftige Hochwasser rüsten

Flüsse sind über die Ufer getreten, zahlreiche Keller und Straßen sind unter Wasser gestanden und das Pumpwerk in Birckach ist beinahe abgesoffen - trotzdem kamen die Stadt Schwabmünchen und ihre Ortsteile beim Hochwasser Anfang Juni 2024 mit einem blauen Auge davon. Zu verdanken ist das vor allem der Schwabmünchner Feuerwehr, die mit 109 Männern und Frauen im Einsatz war und knapp 2500 ehrenamtliche Stunden geleistet hat, um Schlimmeres zu verhindern. Zusätzlich gab es Hilfe von THW, Polizei und den Feuerwehrkollegen aus dem Lechfeld und dem Allgäu. Auch das damals gerade frisch in Betrieb genommene Regenrückhaltebecken Holzhausen hat einiges an Wasser ferngehalten, aber auch dieser neue Schutz kam schnell an seine Kapazitätsgrenze.

Um für solche Starkregenereignisse künftig noch besser gerüstet zu sein, hat die Schwabmünchner Feuerwehr die Hochwasserkatastrophe von damals analysiert und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. Kommandant Stefan Missenhardt gab in der aktuellen Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend einen Überblick darüber, was die Feuerwehr braucht, um die Stadt noch besser vor Hochwasser schützen zu können. Darunter zahlreiche bauliche Veränderungen wie die Aufschüttung von Dämmen oder Dinge, die den Einsatzkräften künftig Zeit sparen sollen, denn die ist in solchen Situationen stets knapp. Einige seiner Vorschläge sind bereits in Arbeit, für andere wiederum ist die Stadt gar nicht zuständig, sondern der Freistaat beziehungsweise das Wasserwirtschaftsamt.

In Arbeit ist bereits zum Beispiel eine baldige Ertüchtigung des Sirenennetzes, das künftig auch mit Lautsprechern ausgestattet ist, über die Durchsagen gemacht werden können. „Das spart Zeit. Dann müssten wir nicht mehr mit Lautsprecherfahrzeugen durch die Straßen fahren, um die Bevölkerung zu warnen“, sagte der Kommandant.

Das ist bereits in Arbeit

Ebenfalls in Arbeit sind bereits einige Forderungen wie eine Überspülstelle vom Taubentalgraben in die Singold, die Ertüchtigung der Schieber am Feldgießgraben und an der Singold Richtung Luitpoldpark sowie die Errichtung einer Sandsackausgabestelle samt Ausschilderung für die Bevölkerung. Auch die Hochwasserausstattung der Stadt mit mehr Pumpen, Stromerzeugern und Wassersaugern ist im Gange. Neue Schutzkleidung für die Einsatzkräfte wird ebenfalls besorgt, denn die bisherige Einsatzkleidung hielt dem Wasser nicht lange stand. Jetzt werden Gummistiefel und Regenjacken angeschafft. Ein 300 Meter langes und 50 Zentimeter hohes mobiles Hochwasserschutzsystem soll künftig dort eingesetzt werden können, wo es gebraucht wird. Eine feste Pumpstelle im Nordwesten des Luitpoldparks soll der Feuerwehr die Arbeit erleichtern. Das Abwasserpumpwerk in Birkach wird baulich gegen Wasser gesichert. Das sei besonders wichtig, denn „versagt das Pumpwerk, gibt es wochenlang keine Abwasserbeseitigung in Birkach“, so Missenhardt. Im Juni 2024 konnte gerade noch so geschützt werden.

Noch nicht in Arbeit, aber unbedingt gewünscht sind von der Feuerwehr eine Absperrmöglichkeit für die Unterquerung von Taubental zum Feldgießgraben, dauerhafte Dämme oder Dammerhöhungen zur Sicherung der Gebiete „An der Wuhr“, Zirkenstraße und Riedstraße. Ein Lückenschluss des Dammes an der Ostseite des Feldgießgrabens, nördlich vom Riedanger. Geprüft werden soll zudem eine dauerhafte Ableitungsmöglichkeit nördlich des Feuerwehrhauses. Die Stadt solle zudem einen Krisenstab mit Befugniszuweisung errichten.

Singold soll ausgebaggert werden

Essenziell sei auch eine bessere Aufnahmefähigkeit der Singold im Stadtgebiet. „Die ist seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr ausgebaggert worden“, so der Kommandant. Darauf aber habe Schwabmünchen keinen Einfluss, das ist Sache des Wasserwirtschaftsamtes. Bei einem Treffen mit den Behördenvertretern Ende Juli will man die Notwendigkeit deutlich machen.

Missenhardts Fazit: „Das nächste Ereignis wird Schwabmünchen eher früher als später treffen. Es müssen Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung getätigt werden. Nur so kann ehrenamtliches Personal für die vordringlichsten Aufgaben freigehalten werden.“

Bürgermeister Lorenz Müller versprach, dass alle Maßnahmen mit geringem Aufwand direkt die Stadt erledigt. Ivo Moll (SPD) forderte, etwas politischen Druck auf zuständige Behörden auszuüben. Stephan Dölle (CSU) möchte die neue Aktionsgemeinschaft „Schwammregion“ mit an Bord holen. Das ist ein Zusammenschluss von rund 40 Gemeinden, die mit kleinen Maßnahmen gegen das Hochwasser vorgehen wollen. Und Konstantin Wamser machte klar, dass es im Katastrophenfall keine Vollkaskoabsicherung seitens der Stadt geben könne. „Jeder Eigentümer ist gefragt, sein Eigentum zu schützen - zum Beispiel mit Pumpen oder Sperrelementen gegen Hochwasser.“