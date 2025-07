Wenn der Traum vom Haus zum finanziellen Desaster wird

Der 54-Jährige legt einen Schnellhefter auf die Küchenzeile, dick wie ein Buch. Darin hat ein Gutachter Mängel am Haus des Mannes im Süden Schwabmünchens aufgeführt. Den Schlüssel hätte er laut Kaufurkunde Ende 2022 bekommen sollen. Übergeben wurde er dann im Frühjahr 2025 - für ein unfertiges Haus. Ein Haus, das der Mann aus den Stauden, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, eigentlich seit zweieinhalb Jahren vermieten wollte. „Jedes Jahr ohne Mieteinnahmen mache ich 24.000 Euro Miese“, sagt er. Nun ist er dabei, selbst Mängel auszubessern. Er blickt auf schlaflose Nächte zurück, mit der Befürchtung, „dass man hinterher pleite ist“. Schließlich geht es um viel Geld. „Das ist eine massive Belastung - und es ist noch nicht zu Ende.“ Denn auf dem Papier gehört ihm das Grundstück noch nicht. Für seine Situation verantwortlich macht er den Bauträger Singold Concept aus Königsbrunn und den Generaltunternehmer ARZ Baumanagement aus Gersthofen.

