Damit die Staudenbahn wieder rollen kann

Die Staudenbahn zwischen Gessertshausen und Langenneufnach soll wieder rollen: Über den Stand der Reaktivierung berichten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) am Dienstag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Fischacher Staudenlandhalle. Die Stadtwerke bereiten die Infrastruktur vor, damit die Bahn nach derzeitigem Stand zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 fahren kann.

Landrat Martin Sailer und Peter Ziegelmeier, Bürgermeister der Marktgemeinde Fischach, werden die Veranstaltung eröffnen. Im Anschluss werden Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr, und Werner Ziegelmeier, Geschäftsführer der SWU mobil, über die Fortschritte informieren und den aktuellen Planungsstand ausführlicher erläutern. Durch diese Veranstaltung sollen Bürgerinnen und Bürger weiterhin über die Fortschritte bei der Reaktivierung der Bahnstrecke auf dem Laufenden gehalten werden und die Möglichkeit haben, direkt Fragen zu stellen.

Erste Details sind bekannt

Die Staudenbahn soll sieben Tage die Woche fahren, von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Bis zu 80 Prozent der Züge sollen direkt nach Augsburg fahren – damit wird kein Umstieg in Gessertshausen nötig. An Wochenenden gibt es weniger direkte Verbindungen. In etwa 40 Minuten wird künftig von Langenneufnach "zuverlässig und häufig umsteigefrei" der Augsburger Hauptbahnhof erreicht.

Geplant sind entlang der Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach sechs neue, barrierefreie Stationen mit einer Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln: Margertshausen, Fischach-Nord, Fischach, Wollmetshofen, Langenneufnach-Nord und Langenneufnach. Die Haltestelle Fischach-Nord wird nahe dem Discounter Lidl am Ortsausgang neu gebaut. Der Halt Margertshausen wird nach der aktuellen Planung rund 100 Meter nach Süden verlegt. Auch die Station Wollmetshofen wird verlegt. Der Bahnhof Fischach erhält zwei Gleise für Zugkreuzungen sowie neue Fußwege. Am Haltepunkt Langenneufnach Nord sehen die Planer eine Korrektur der Neufnach vor. (mcz)