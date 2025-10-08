Franz Feigl will Bürgermeister von Königsbrunn bleiben

Wenn im März gewählt wird, ist der Bürgermeister Bürgermeisterkandidat. Die Mitgliederversammlung der CSU Königsbrunn schickt Franz Feigl einstimmig für die anstehende Kommunalwahl ins Rennen. Es gab keine weiteren Bewerber. Alle anwesenden Mitglieder stimmten für Feigl. Gerhard Roth, CSU-Ortsvorsitzender, sagte: „Die Zufriedenheit und das Vertrauen der CSU-Mitgliederversammlung und einer Vielzahl von Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger ist absolut nachvollziehbar.“ Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 habe Feigl die großen und kleinen Krisen der Stadt mit wichtigen, gut überlegten Entscheidungen gemeistert.

Maximilian Wellner, zweiter Bürgermeister, ergänzte: „Die Ansichten Königsbrunns verändern sich immer mehr zu einer modernen Bürger-Stadt. Nicht nur bei der Umgestaltung der Neuen Mitte gab er wichtige Impulse, auch die Generalsanierungen der Nord- und Südschule hat er entscheidend vorangetrieben und durch das neue Bürgerforum wird sich das Stadtbild noch mehr verbessern.“ Zur Unterstützung seiner Vorhaben habe der Amtsinhaber ein starkes Team in der Verwaltung der Stadt Königsbrunn.

2020 gewann Franz Feigl die Bürgermeisterwahl in Königsbrunn deutlich

Der Bürgermeister bedankte sich bei der CSU-Fraktion im Stadtrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie bei allen im Stadtrat vertretenen Gruppierungen für das konstruktive Miteinander. Franz Feigl, gelernter Jurist und vierfacher Familienvater, möchte nach eigener Aussage „seine Heimatstadt stetig etwas liebens- und lebenswerter machen“.

Optimistisch stimmen könnten Feigl die vergangenen Wahlergebnisse. Während er 2014 noch mit 38 Prozent der Stimmen in die Stichwahl gegen den damaligen Amtsinhaber Ludwig Fröhlich musste, der 30 Prozent holte, fiel die Entscheidung der Königsbrunnerinnen und Königsbrunner 2020 deutlich aus. Mit 54 Prozent der Stimmen bekam Feigl fast fünfmal soviel Zustimmung wie der Zweitplatzierte Helmut Schuler (Freie Wähler, 12 Prozent). (AZ)