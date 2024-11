Frau in Bobingen von Hund gebissen

Eine 38-jährige Frau ist Donnerstagmorgen in der Winterstraße Ecke Grenzstraße in Bobingen von einem herrenlosen Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Dadurch hat sie laut Polizeimeldung eine Bisswunde erlitten, welche ambulant versorgt werden musste. Nach dem Biss entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung. Nach Angabe der Geschädigten handelt es sich um einen kniehohen Hund mit weißem gepflegtem Fell.

Hinweise auf den Hundebesitzer werden bei der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234 96060 entgegengenommen. (AZ)