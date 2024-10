Wehringerinnen warten weiter auf den ersten Sieg

Auch am vergangenen Wochenende konnte die Frauenmannschaft vom FSV Wehringen trotz einer intensiven Trainingswoche beim Tabellennachbarn CSC Batzenhofen-Hirblingen nicht punkten. Dabei sahen die ersten Minuten der Partie vielversprechend aus: Sichere Pässe, gute Ideen und Torchancen zeigten, dass alle bereit für den ersten Saisonsieg waren. Doch es waren nicht die Wehringerinnen, sondern der CSC, der nahezu aus dem Nichts in der 13. Minute in Führung ging. So mussten sich die bis dahin dominierenden Gäste einmal kurz schütteln, konnten aber keine 120 Sekunden später durch Julia Stahl ausgleichen. Von nun an wurde das Spiel auf beiden Seiten zunehmend hektischer, wobei immer noch mehr Ballbesitz bei den Gästen lag.

Auch nach der Halbzeitpause blieb das Spiel nahezu ausgeglichen, wobei allmählich die Batzenhoferinnen mehr Spielanteile hatten und die Wehringer Abwehr immer wieder forderte. In der 85. Spielminute schafften sie es schließlich in deutlicher Überzahl im Wehringer Strafraum zu stehen und erneut in Führung zu gehen. Mit diesem 2:1 blieben die drei Punkte in Batzenhofen. (AZ)