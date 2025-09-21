Jetzt Karten gewinnen für den Goldenen Herbstball in Fischach

Die Ballsaison beginnt. Und unsere Leserinnen und Leser können gleich zu Beginn Freikarten für eine rauschende Ballnacht in Fischach gewinnen: Am Samstag, 11. Oktober, findet der Goldene Herbstball in der Staudenlandhalle statt. Ausgerichtet wird er vom Turnverein Willmatshofen, vom Verein StaudenSingers und vom Kulturkreis. Ab 20 Uhr darf hier getanzt werden. Für Musik sorgt die Gala-BigBand Markus Fluhr. Angesagt ist abwechslungsreiche Tanzmusik zu Foxtrott, Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha oder Jive. Außerdem stehen Salsa und Tango auf dem Programm. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

So kann man am Gewinnspiel teilnehmen

Für den Goldenen Herbstball verlost die Redaktion fünf mal zwei Freikarten. Einfach bis Samstag, 27. September, eine Postkarte an die Redaktion Augsburg Land, Bahnhofstraße 8 in 86368 Gersthofen schicken. Bitte geben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Das erwartet die Gäste beim Goldenen Herbstball

Wer selbst lieber beim Tanzen zuschaut, kann sich auf Tanzshows und Tanzkunst freuen. Tanzlehrer der Tanzschule Trautz & Salmen wollen die Gäste mit ihren Tanzeinlagen inspirieren und eine besondere Tanzgeschichte werden die Tänzer Daniela und Michael mit ihrem Ausdruckstanz vorführen. Während der Tanzpausen können sich Gäste an einer kleinen Bar mit Getränken und Cocktails erfrischen. Die Besucher werden um elegante Kleidung und parkettfreundliches Schuhwerk gebeten. Mehr als 200 tanzbegeisterte Gäste aus Fischach und Umgebung, aber auch aus München und dem Allgäu waren beim letzten Herbstball schon dabei.

Hier gibt es Karten im Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf für 29,50 Euro bei der Buchhandlung Lesehexe in Fischach oder online über www.kulturkreisfischach-kern.de . An der Abendkasse sind Tickets für 33,50 Euro erhältlich. Im Kartenpreis ist ein Begrüßungsgetränk enthalten. (AZ)