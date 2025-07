Schwabmünchen feiert den Frühling

Am Sonntag begrüßt Schwabmünchen den Frühling - und so wie die Prognosen aussehen, auch mit viel Sonne. Nachdem in den beiden vergangenen Jahren das Wetter zum Frühlingsfest eher nicht zur Großveranstaltung gepasst hat, werden die Organisatoren in diesem Jahr wohl mit der Sonne um die Wette strahlen können - auch wenn die Temperaturen frisch sein sollen. So werden wohl wieder tausende Besucher durch die Schwabmünchner Innenstadt flanieren und das vielfältige Angebot nutzen.

Nadine Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frühlingsfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis