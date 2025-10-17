Beim FSV Wehringen stehen Sanierungsmaßnahmen an

In ihrer Berichterstattung über das letzte Kalenderjahr ging die Vorsitzende Dagmar Simnacher hauptsächlich auf den Brand im Sportheim Anfang des Jahres ein. Die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen konnten finanziell gut gestemmt werden, obwohl so ein Ereignis natürlich unvorbereitet eintritt, so Simnacher. „Wir hätten lieber in unsere Duschen und Umkleidekabinen investiert, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht.“

Bürgermeister sichert seine Unterstützung zu

Alle Abteilungsleitungen berichteten durchweg Positives aus ihrer jeweiligen Sparte vor allem im Nachwuchsbereich. Eine einwandfreie Kassenführung wurde Lena Bechowsky und Birgit Glas von der Revisorin Monika Thurl bescheinigt. Die Kasse weist eine positive Bilanz auf. „Vielen Dank für die einwandfreie und übersichtliche Kassenführung sowohl des Hauptvereins als auch aller Abteilungen“, so Monika Thurl. Diesem Lob pflichtete Bürgermeister Manfred Nerlinger bei. Nerlinger ging in seinen weiteren Ausführungen auf die gut laufende Freilufthalle ein, auch auf die Nachwuchsförderung. Er sicherte weiterhin die Unterstützung seitens der Gemeinde vor allen Dingen für die hervorragende Jugendarbeit zu.

Neuen Vorstand gewählt

Anschließend wurde von der Versammlung einstimmig eine Satzungsänderung bezüglich der Erweiterung des Vorstands beschlossen. „Wir möchten die Möglichkeit haben, bis zu drei Beisitzer benennen zu können, denen wir Aufgaben übertragen können“, so Simnacher. Danach fanden die regulären Neuwahlen des Vorstands statt, die Bürgermeister Nerlinger als Wahlvorstand durchführte. Das Vorstandsteam bleibt das gleiche und wurde jeweils einstimmig bestätigt: Den Vorsitz hat Dagmar Simnacher inne, als Zweiter Vorsitzender wurde Florian Kastl wiedergewählt, als Kassiererin Lena Bechowsky und als Schriftführerin wurde Edith Sommerfeld in ihrem Amt bestätigt.

