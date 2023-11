Es wird Zeit für die Winterpause

Einige Vereine beklagen viele verletzte Spieler zum Vorrundenende. Im Allgäu ist schon Winterpause und für zwei Trainer ist die Saison beendet.

In der Kreisklasse feiert der Tabellenletzte Göggingen mit neuem Trainer seinen ersten Sieg, in der A- und B-Klasse setzten sich wieder die Favoriten durch. Doch neben den Erfolgen beklagen einige Trainer zahlreiche Verletzte in ihren Teams. Ganz hart hat es Großaitingen erwischt. Hier zog sich Keeper Benjamin Ratzinger eine schwere Fußverletzung zu und wird, wie schon einige andere seiner Kollegen, lange fehlen.

Kreisklasse Augsburg Süd: Walkertshofen machte mit dem klaren 7:1 gegen Wehringen auf die spielfreien Schwabegger wieder Boden gut. Wehringen hielt im ersten Durchgang gut mit, doch auch ohne Goalgetter Stefan Maier waren die Staudenkicker dann in der zweiten Hälfte gnadenlos. Zur Rückrunde erwartet die Elf von Bernhard Vogg nun den SV Hurlach, gegen den es zu Saisonbeginn eine überraschende 1:2-Niederlage gab. Revanchepotential ist also vorhanden. Wehringen empfängt zu Hause die Reserve des TSV Bobingen, die Untermeitingen mit 6:0 aus dem eigenen Stadion schoss. Allerdings hat Bobingen mit Matteo Di Santo, Michael Hein und Julian Kuntz drei Verletzte mehr zu verzeichnen.

Gewinner des Tages darf sich das (Noch-)Schlusslicht TSV Göggingen nennen. Unter der Woche gab es zunächst einen Trainerwechsel. Alexander Egetemeier löste den glücklosen Dietmar Fuhrmann ab. Und am Sonntag gab es dann den ersten Saisonsieg gegen Hurlach. Somit verkürzte der TSV den Abstand auf Untermeitingen auf nur noch zwei Punkte. Ob es allerdings gegen Inningen wieder für Punkte reicht, ist schwer zu sagen, da der FSV sein Auf und Ab weiter beibehält. In Haunstetten gab es eine unglückliche 2:3-Niederlage – es war neben fünf Siegen bereits die vierte Pleite in dieser Saison plus drei Unentschieden. Haunstetten hält momentan seinen Erfolgskurs bei und dürfte auch in Margertshausen favorisiert ins Spiel gehen. Margertshausen muss derzeit auf Torjäger Daniel Hafner verzichten.

Sehr wenige Chancen auf Zählbares werden Untermeitingen in Schwabegg zugerechnet. Die Elf von Wolfgang Missenhardt spielte bis auf das letzte Spiel in Kaufering eine fast perfekte Saison und sollte von der Schießbude der Liga mit 49 Gegentreffern und dem schwächsten Sturm mit zehn Toren nicht aufzuhalten sein. Müsste das nahegelegene Krankenhaus Bobingen eine Fußballmannschaft stellen, wäre wahrscheinlich die Hälfte aus Großaitingen. Der FSV hat in dieser Saison wirklich großes Verletzungspech. Neben der jüngsten schweren Verletzung von Torwart Ratzinger musste die Elf schon einige Kreuzbandrisse und andere längerfristige Ausfälle hinnehmen. Mal sehen, wie das Team den Schock weggesteckt hat und ob es gegen den VfL Kaufering dann reicht. Kaufering konnte nicht an den überraschenden Sieg gegen Schwabegg anknüpfen und spielte beim starken Aufsteiger Bergheim nur 0:0. Bergheim darf zur Belohnung an diesem Wochenende spielfrei die Füße hochlegen.

A-Klasse Augsburg Süd: In der A-Klasse bleibt Lagerlechfeld weiter ungeschlagen. Auch Mickhausen hatte beim 4:1 nicht wirklich eine Chance. Unter der Woche trat zudem Trainer Andreas Lindner zurück, der seit 2018 das Kommando innehatte und mit den Gelb-Schwarzen vor zwei Jahren den Aufstieg schaffte. Auch im kommenden Spiel wird es nicht unbedingt leichter, wenn die Reise zum Tabellenzweiten Langerringen geht. Die SpVgg setzte sich gegen den FC Königsbrunn mit 3:1 durch und bleibt härtester Verfolger von Lagerlechfeld.

Die Spielvereinigung sollte gegen den Tabellenletzten Inningen seine Siegesserie ausbauen, trotzdem ihren Gegner nicht unterschätzen. Trotz eines Unentschiedens und einer größeren Verletztenliste bleibt der SV Schwabegg II auf Rang drei der Liga. Gegen des SV Gessertshausen gab es am Ende ein leistungsgerechtes 2:2. Nun empfängt der SVS den TSV Königsbrunn, der zu Hause überraschend mit 0:1 gegen Klosterlechfeld verlor. Das Tor des Tages fiel bereits in der sechsten Minute durch Guiseppe la Spina. Vielleicht klappt es für die Klosteraner in Königsbrunn gleich noch einmal, wenn sie bereits am Samstag um 11.45 Uhr beim FC Königsbrunn antreten müssen. Nur mit Mühe gelang der dritten Königsbrunner Mannschaft Türkgücü ein 2:1-Erfolg gegen Schlusslicht Inningen. So hätte der nächste Gegner aus Fischach durchaus eine Chance, weiter Punkte zu sammeln. Beim 1:0 in Reinhartshausen kämpfte die Staudenelf mehr mit den schlechten Platzverhältnissen. Als nächstes muss der TSV Schwabmünchen auf dem von Fischach bezeichneten „Acker“ antreten. Der SSV Bobingen komplettiert den Spieltag mit seinem Spiel gegen den SV Gessertshausen.

A-Klasse Allgäu 2: Hier hat es gleich beide Führende sauber erwischt. Mittelneufnach unterlag bei Türkiyemspor Mindelheim mit 5:3 und auch der Tabellenführer SV Schlingen unterlag in einem turbulenten Spiel beim Tabellendritten Dirlewang mit 5:4. Daher änderte sich nichts an der Tabellensituation und die Teams können nun in der Winterpause erst einmal Glühwein statt Konditionstraining genießen.

B-Klasse Augsburg: Klammheimlich hat sich hier Türk Bobingen auf den dritten Platz vorgearbeitet. Neben dem 6:1 gegen Klosterlechfeld, mit einem Dreierpack von Alperen Karaman profitierten sie auch von der Niederlage Kauferings bei der SG Stauden. Der Tabellenführer PSV Augsburg tut sich gerade auch nicht mehr so leicht und gewann „nur“ 2:0 gegen Kleinaitingen. Straßberg siegte ebenfalls mit 5:3 in Bergheim und Hiltenfingen schickte Gessertshausen mit 5:2 nach Hause. Am kommenden Spieltag hat der PSV das scheinbar leichteste Los an der Spitze gegen die SG Fischach. Die SG Langenneufnach/Walkertshofen bekommt es mit der SG Obermeitingen zu tun und auch Türk Bobingen muss sich seine Punkte in Hiltenfingen erst verdienen. Straßberg tritt in Großaitingen an und könnte gleich noch einen Dreier auflegen. Außerdem spielen noch Lagerlechfeld gegen Kleinaitingen, Kaufering gegen Klosterlechfeld und Bergheim empfängt noch Gessertshausen.