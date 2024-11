FSV Wehringen verliert beim FC Augsburg

Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende ging es für die Frauen des FSV Wehringen zum Aufsteiger FC Augsburg. Wie schon so oft in dieser Saison verpassten die Gäste die Anfangsphase und mussten so bereits nach fünf Minuten einem 0:1 Rückstand hinterherrennen. Dieses mehr als abseitsverdächtigte Gegentor rüttelte die Mädels jedoch wach, sodass auch sie endlich ins Spiel fanden. Die erste Spielhälfte war von nun an von vielen hohen, weiten Bällen auf beiden Seiten geprägt. Der FSV erspielte sich einige Eckbälle und auch der FCA kam vereinzelt vor das gegnerische Tor. Wirklich angebrannt ist jedoch auf keiner der beiden Seiten etwas.

Auch die zweite Halbzeit war nahezu ausgeglichen, wobei der FSV nun zunehmen versuchte, sich spielerisch Torchancen zu erarbeiten. Nennenswert war hier auf Seite der Gäste leider nur ein Alleingang von Verena Leis, die jedoch mit ihrem schwächeren Linken an der Augsburger Torhüterin scheiterte. Mit einem glücklichen Treffer aus spitzem Winkel über die wehringer Torfrau baute dann der FCA die Führung in der 88. Spielminute aus und sicherte sich so weitere drei Punkte. Am kommenden Sonntag treffen die Damen des FSV Wehringen um 11 Uhr in ihrem letzten Spiel diesen Jahres auf den TSV Ottobeuren. (AZ)