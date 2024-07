Großes Jugendturnier beim TSV Mittelneufnach

Das Wochenende auf dem Sportgelände des TSV Mittelneufnach stand ganz im Zeichen ihres traditionellen Fußballturniers, mit etwa 140 Kindern und Jugendlichen die teilnahmen. In fünf Altersklassen konnten die Nachwuchskicker unter den Augen der zahlreichen Zuschauer bei strahlendem Sommerwetter zeigen, was sie draufhaben.

Am Samstag wurde bei den Bambinis der G-Jugend, sowie bei den B-Jugenden der Sieger ausgespielt. Bei den Bambinis konnte der SV Breitenbrunn den Sieg erringen, während die Kicker der SG Tussenhausen bei den B-Jugenden triumphierten. Am Folgetag waren dann die Turniere der D-, E- und F-Jugenden an der Reihe. Hier konnten sich der FC Auerbach-Stetten 1 in der F-Jugend, der TSV Mindelheim in der E-Jugend und der Gastgeber SG Stauden 1 in der D-Jugend durchsetzen.

Dank zahlreicher Helfer konnte das Turnier ohne organisatorische Probleme über die Bühne gebracht werden. Die Preise und Pokale für die Mannschaften wurden, wie schon in der Vergangenheit, durch Sponsoren aus Mittelneufnach und der Umgebung finanziert. So kann der TSV Mittelneufnach weiterhin auf das Erheben einer Startgebühr für die Mannschaften verzichten.

Zum Abschluss des Turniers wurden alle Mannschaften im Rahmen der Siegerehrung unter dem Applaus der Zuschauer, mit Pokalen ausgezeichnet. Die B-Jugendlichen erhielten einen Fußball für die Mannschaft.