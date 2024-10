Strauchelnder Primus und Auswärtsmacht

Der Marsch der SpVgg Langerringen durch die Kreisliga mit dem Ziel des Wiederaufstiegs in die Bezirksliga wurde bei der Reserve des SV Mering etwas gebremst. Am Ende konnten die Langerringer mit dem 1:1-Unentschieden mehr als zufrieden sein, denn die erste Saisonniederlage war durchaus möglich. Zwar gingen die Langerringer in Führung, als Nico Köbler auf dem rechten Flügel davonzog und Bastian Renner den Ball im Spagat am Torwart vorbei in die Ecke spitzelte. Doch das reichte nicht, um die Partie zu beherrschen. Vielmehr setzten die Meringer den Spitzenreiter stark unter Druck und kamen zum verdienten Ausgleich. Die Langerringer Abwehr um Joschua Hieber, Benedikt Schaffner und Sebastian Grüner musste Schwerstarbeit leisten. Zum Glück zeigte sich auch Torwart Daniel Braun auf dem Posten. Die SpVgg kam zwar zu Entlastungsangriffen, doch die klareren Torchancen hatten die Meringer. Als dann in der 81. Minute Trainer Sascha Mölders als Joker in die Partie ging, konzentrierten sich vor allem Joschua Hieber und Benedikt Schaffner darauf, den 39-jährigen Ex-Bundesligaprofi am „Lucky Punch“ zu hindern. Weil dies bei einigen nickligen Zweikämpfen auch gelang, bleiben die Langerringer als einzige Mannschaft unbesiegt und nun stehen die beiden Derbys in Hiltenfingen und gegen den SV Schwabegg bevor. Auch wenn der Schwabegger Trainer Wolfgang Missenhardt von einem glanzlosen Arbeitssieg gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim sprach, bleibt sein Team seit acht Spielen auf der Erfolgswelle und ist jetzt sogar Spitzenreiter in der Auswärtstabelle zusammen mit Langerringen.

ASV Hiktenfingen zwischen Verletzungssorgen und Nachholspiel

Nicht so rosig ist die Lage beim ASV Hiltenfingen. Das Team kann die zahlreichen Ausfälle wegen Sperren und Verletzungen kaum kompensieren und brach in der zweiten Halbzeit gegen den TSV Zusmarshausen regelrecht ein. Im Nachholspiel am Dienstag beim SV Ottmarshausen darf wenigsten Robin Kugelmann nach seiner Sperre wieder mitmachen. Der für fünf Spiele gesperrte David Schmid wird dagegen auch noch im Derby gegen Langerringen fehlen.

Der FC Kleinaitingen zeigte Widerstandskraft mit einem Sturmlauf in der zweiten Halbzeit, nachdem er wieder einmal durch eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung in Rückstand geraten war. Ein Punkt wurde noch gerettet, aber eigentlich wäre ein Sieg verdient gewesen.