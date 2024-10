Hiltenfingen und Kleinaitingen wollen daheim punkten

Für den ASV Hiltenfingen und den FC Kleinaitingen geht es am 13. Spieltag der Kreisliga Augsburg immer noch darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen und zu punkten. Beide spielen schon am Samstag und haben Heimvorteil, aber ihre Gegner sind hochrangig. Die Hiltenfinger bekommen es mit dem Tabellendritten TSV Zusmarshausen zu tun. Der erklärte Aufstiegsmitfavorit hat sich nach der Niederlage im Favoritenduell in Langerringen eindrucksvoll als Verfolger zurückgemeldet. In den vier Spielen danach gab es ein Unentschieden gegen den starken SV Schwabegg und danach drei Siege. Dabei wurde der unmittelbare Tabellennachbar TSV Diedorf auswärts mit 5:1 und der TSV Welden daheim klar mit 5:0 bezwungen. Es scheint also, dass die beiden Spielertrainer Lukas Drechsler und Benedikt Schmid ihr Team in die Spur gebracht haben.

Das kann man vom ASV Hiltenfingen nicht behaupten. Zuletzt gab es deftige Niederlagen in Kissing, Merching, Auerbach-Streitheim und bei der Reserve des SV Mering. Wenigstens wurde das letzte Heimspiel gegen den TSV Welden knapp mit 2:1 gewonnen. Für die Hiltenfinger spricht, dass sie daheim in dieser Saison noch nicht verloren haben. Zwei Siege und zwei Unentschieden, dazu ein Auswärtspunkt in Pfersee, das reicht momentan zum Platz elf mit neun Punkten. Die Trainer Christian Geib und Alexander Böhm müssen auf Robin Kugelmann wegen seiner Roten Karte verzichten, der bisher gesperrte David Schmid könnte wieder spielen dürfen. An die beiden Vorjahre hat der ASV keine guten Erinnerungen, da siegten die „Zusser“ in Hiltenfingen mit 9:1 und 7:0. Da gibt es einiges wettzumachen.

Langerringen tritt zum Topspiel an

Noch etwas prekärer ist die Tabellensituation für den FC Kleinaitingen. Der hat bisher nur die beiden Spiele gegen die unter ihm stehenden Spielvereinigungen aus Auerbach-Streitheim und Westheim gewonnen und steht damit auf dem Relegationsplatz 13 mit sieben Punkten. Nun kommt mit dem Tabellensechsten SV Ottmarshausen ein harter Prüfstein. Der Gegner hat zwar eine 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Zusmarshausen hinter sich, aber auch auswärts schon dreimal gewonnen. Da muss der FCK mit Spielertrainer Johannes Ankermüller beweisen, dass er auch gegen eine höherrangige Mannschaft bestehen kann.

Der Tabellenführer SpVgg Langerringen muss seinen Drei-Punkte-Vorsprung bei der Reserve des Bezirksligisten SV Mering verteidigen. In der Vorsaison siegten sie dort noch gegen dessen erste Mannschaft in der Bezirksliga. Doch leicht wird die Aufgabe gegen die in die Kreisliga aufgestiegene Reserve nicht, denn das Team des prominenten Trainers Sascha Mölders hat immerhin schon 16 Punkte und damit den achten Platz errungen. Andererseits schwebt die SpVgg nach dem 10:1-Sieg über die SpVgg Auerbach-Streitheim derzeit auf der Erfolgswelle.

Der SV Schwabegg will auch sein siebtes Spiel in Folge ohne Niederlage beenden. Die Chancen dafür stehen gut, denn der Gegner SpVgg Auerbach-Streitheim muss nicht nur die Klatsche von Langerringen verdauen, sondern hat überhaupt erst ein Spiel gewonnen. Die Schwabegger haben dagegen 11 ihrer 16 Punkte auswärts geholt und das gegen namhafte Gegner wie den Kissinger SC, den SV Hammerschmiede und den TSV Zusmarshausen. Für die momentan mit kompakter Mannschaftsleistung auftretende Mannschaft von Trainer Wolfgang Missenhardt sollten im Duell der Aufsteiger durchaus drei Punkte möglich sein.