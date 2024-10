Langerringen will die Tabellenführung ausbauen

Nach der Rückeroberung der Tabellenspitze im Topduell beim TSV Merching hat die SpVgg Langerringen am zwölften Spieltag die Chance, ihre Führung zu stabilisieren oder sogar noch etwas auszubauen. Denn im Heimspiel am Sonntag kommt der Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim nach Langerringen. Der Gegner hat bisher erst ein Spiel gewonnen und steht mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Allerdings zeigt der Meister aus der Kreisklasse Nordwest eine aufsteigende Tendenz. Nach dem 4:0-Heimsieg über den ASV Hiltenfingen holte er auch im nächsten Heimspiel einen Punkt gegen den SV Mering II. Dabei fiel das Gegentor zum Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Auswärts hat das Team des Trainers Lubos Cerny aber noch nichts auf die Beine gestellt. Da stehen vier Niederlagen mit 4:12 Toren zu Buche. Da sollten die Langerringer nach dem Triumph in Merching auf eigenem Platz keine Blöße zeigen und drei Punkte einfahren. Trainer René Hauck wird bei seinen Spielern sicher auf die Euphorie-Bremse treten, damit sie den Gegner nicht unterschätzen. Es ist die erste Punktspielbegegnung der beiden Kontrahenten. Bisher trafen sie sich nur zu einem Testspiel im Sommer vor zwei Jahren, welches Langerringen mit 5:0 gewann.

Zum Ausbau der Tabellenführung könnte den Langerringern der starke Nachbar SV Schwabegg helfen, denn dort muss der Tabellenzweite TSV Merching antreten. Die Schwabegger sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben dabei bemerkenswerte Auswärtssiege bei der SV Hammerschmiede und dem Kissinger SC erreicht. Da werden die Spieler von Trainer Wolfgang Missenhardt auch dem Team des ebenso erfahrenen Kollegen Günter Bayer das Leben schwer machen. Der muss sein stark in die Saison gestartetes Team nach der ersten Niederlage wieder aufrichten, damit es auf bisher unbekanntem Terrain des Aufsteigers bestehen kann.

Für Hiltenfingen wächst der Druck

Die beiden anderen Südvereine konnten sich am vergangenen Spieltag von ihren zuletzt wenig erfolgreichen Partien erholen. Nun muss der ASV Hiltenfingen nach der Spielabsage wegen Unbespielbarkeit des Platzes bei der Reserve des SV Mering antreten. Die beiden Teams trennen nur vier Punkte bei einem Nachholspiel der Hiltenfinger. Nach der desolaten Vorstellung beim 0:4 bei Auerbach-Streitheim sollte der ASV wieder in die Gänge kommen, um sich von der Abstiegszone fern zu halten. Die Meringer haben beim selben Gegner immerhin ein Unentschieden geholt, davor ging das Derby gegen den TSV Merching mit 0:2 verloren. Für den ASV ist es die erste Begegnung mit dem Team des prominenten Trainers Sascha Mölders.

Ein Duell auf Augenhöhe steht dem FC Kleinaitingen beim TSV Welden bevor. Die beiden Tabellennachbarn stehen auf den Plätzen 12 und 13, wobei die Kleinaitinger einen Punkt Vorsprung, aber auch ein Spiel mehr ausgetragen haben. Das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller hat von den vergangenen fünf Spielen nur eines gegen den Tabellenletzten SpVgg Westheim gewonnen. Zuletzt gab es eine deftige Heimniederlage gegen den TSV Diedorf mit 2:5. Allerdings kamen auch die Weldener mit 0:5 beim TSV Zusmarshausen unter die Räder. Nun muss sich zeigen, welches Team aus der Talsohle kommt, denn dem Verlierer bleibt nur der Relegationsplatz 13 übrig.