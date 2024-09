Doppelschlag öffnet Weg zum Erfolg

Noch bevor die Schwabmünchner Landesligafußballer in die Gefahr einer Negativserie geraten konnten, haben sie mit einem 3:0-Erfolg in Manching gezeigt, dass sie Tore schießen können - vor allem zum richtigen Zeitpunkt. Somit bleiben die Schwarz-Weißen weiter am Spitzenduo Gundelfingen und Aindling dran. In Manching setzte Trainer Ben Enthart auf die beinahe selbe Aufstellung wie zuletzt gegen Dachau, einzig Maximilian Krist musste Matteo di Maggio weichen. Eine Entscheidung, die im Nachhinein goldrichtig war.

