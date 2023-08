Ein hartes Stück Arbeit für den TSV Schwabmünchen

Die Schwabmünchner Fußballer bleiben nach dem 2:1-Heimsieg gegen Memmingen II Tabellenführer in der Landesliga Südwest. Doch es war ein hartes Stück Arbeit.

Nicht so glanzvoll und überlegen wie zuletzt beim 5:0 gegen Erkheim präsentierten sich die Schwabmünchner Fußballer am Sonntag beim 2:1 gegen Memmingen II. Der Erfolg fiel eher in die Kategorie „Arbeitssieg“, denn die Schwabmünchner taten sich gegen einen unangenehmen Gegner über weiter Strecken der Partie schwer. Trotz der Temperaturen von mehr als 32 Grad rackerten beide Teams und gingen intensiv in die Zweikämpfe - Sommerfußball war das definitiv nicht.

In der Anfangsphase nahmen erstmal die Gäste das Heft in die Hand. Die Memminger hatten mehr vom Spiel, konnten aber in der ersten halben Stunde kaum Kapital daraus schlagen. Schwabmünchens Hintermannschaft stand sicher und ließ kaum etwas zu. Die besseren Chancen hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte, und nach einer schönen Flanke von Gabriel Merane setzte sich Abwehrmann Benedikt Berger durch und platzierte einen Kopfball unhaltbar ins Tor (36. Minute).

Der Treffer gab den Schwabmünchnern Auftrieb und sie setzten nach. Nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer spielte sich erneut Gabriel Merane auf der linken Seite schön durch. Seinen Schuss konnte der starke Memminger Keeper Niklas Schröder noch parieren, aber der Abpraller fiel genau auf den Kopf von Moritz Willis, der zum 2:0 einköpfte. Ärgerlich aus Sicht der Schwabmünchner der vermeidbare Anschlusstreffer kurz vor der Pause. Luis Schäffler spielte einen folgenschweren Fehlpass, sodass Memmingens Meteo Bozic frei vor Schwabmünchens Keeper Fabio Zeche auftauchte und sich die Ecke aussuchen konnte.

In dieser Szene scheiterte Gabriel Merane (rechts) am Memminger Keeper Niklas Schröder, doch den Abpraller köpfte Moritz Willis zum 2:0 ins Tor. Foto: Norbert Staub

Schwabmünchen drängt auf die Entscheidung

In der zweiten Hälfte merkte man dem Tabellenführer aus Schwabmünchen an, dass er nun die Entscheidung wollte. Die Gastgeber waren das aktivere Team und spielten immer wieder schön nach vorne, aber hochkarätige Chancen blieben Mangelware.: Entweder der letzte Pass kam nicht an oder der Abschluss war zu ungenau oder ein Memminger brachte noch ein Bein dazwischen - das 3:1 und damit wohl die Vorentscheidung wollte einfach nicht fallen. Die beste Schwabmünchner Möglichkeit hatte in dieser Phase Marco Schneider. Seinen schönen Schuss parierte Keeper Niklas Schröder stark.

Aber hinten standen die Schwabmünchner weiterhin sicher, sodass man nicht das Gefühl hatte, dass noch was anbrennen könnte. Die Partie blieb umkämpft, aber fair, sodass der gute Schiedsrichter Mustafa Kucük bis zur 88. Minute ohne eine Gelbe Karte auskam. Als nach einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Memmingens Luca Deufel und Noah Kusterer dem Gästespieler die Sicherungen durchbrannten und er sich zu einer Tätigkeit hinreißen ließ, zückte der Schiedsrichter die Rote Karte. Noah Kusterer kam mit Gelb davon. Schwabmünchen hatte mit einem Mann mehr in der Nachspielzeit zwar noch zwei hochkarätige Möglichkeiten, doch der emsige Maik Uhde schoss aus aussichtsreicher Position übers Tor und der Abschluss des kurz zuvor eingewechselten Dennis Lechner war zu zentral und stellte für den Memminger Keeper kein Problem mehr dar. So blieb es beim verdienten 2:1-Sieg der Schwabmünchner, die damit weiter an der Spitze der Landesliga stehen.

TSV Schwabmünchen: Zeche - Berger, L. Kusterer, T. Uhde, Willis (ab 74. Kellner), Merane, Heckmeier, Schneider (ab. 66. N. Kusterer), Schäffler, M. Uhde, Rudolph (ab 92. Lechner).

Tore: 1:0 Berger (36.), 2:0 Willis (41.), 2:1 Bociz (45.)

Schiedsrichter: Mustafa Kucük

Zuschauer: 154