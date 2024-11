Ein Tag zum Vergessen für den TSV Schwabmünchen

„Besser ins Spiel kommen“ - das war die Aufgabenstellung, die Schwabmünchens Trainer nach den vergangenen Partien seinem Team mitgegeben hat. Denn zuletzt hatten die Schwarz-Weißen immer Probleme, ein Spiel von Beginn an in den Griff zu bekommen. Und genau an dieser Aufgabenstellung sind die Schwabmünchner - fast schon kläglich - gegen Memmingen gescheitert. Das war auch am Ende die Ursache für die 2:3-Niederlage im Allgäu, bei der der Spitzenreiter am Ende nur in Sachen Moral und Einstellung überzeugen konnte.

