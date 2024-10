Ein Spiel - zwei Hälften. So lässt sich die Landesligapartie des TSV Schwabmünchen beim TV Erkheim wohl am Besten beschreiben. Beim Schlusslicht brachte Schwabmünchen in den ersten 45 Minuten nur wenig zu Stande. Erst nach der Pause drehten die Schwarz-Weißen die Partie und sind durch die Niederlage des FC Gundelfingen punktgleich mit dem Spitzenreiter.

