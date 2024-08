Es soll zum vierten Mal in Serie gejubelt werden

Ob sie es wollen, oder nicht: Die Schwabmünchner Landesligafußballer sind am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Olching klar in der Favoritenrolle. Die Oberbayern stehen am Tabellenende, konnten bislang nur fünf Punkte für sich verbuchen, davon nur einer auf fremden Platz. „Jeder erwartet von uns einen Heimsieg. Aber wir müssen, auch wenn wir in der Favoritenrolle sind, aufpassen“, mahnt Schwabmünchens Trainer Ben Enthart. „In dieser Liga ist jede Partie mit Konzentration und Demut anzugehen“, so Enthart weiter. Positiv sieht er, wie die Mannschaft nach der Sieglos-Serie nun drei Erfolge erzielt hat. „Jetzt sollte klar sein, wie die Spiele bestritten werden sollen.“

Christian Kruppe