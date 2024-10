Meranes Kunstschuss sichert Punkt

Nach zwei starken Auftritten in Folge schwächelte der TSV Schwabmünchen beim Kellerkind Pfaffenhofen. Am Ende musste sich der Spitzenreiter mit einem Punkt zufrieden geben. Trainer Ben Enthart sah das Ergebnis gelassen. „Wir haben zweimal in Folge eine absolute Topleistung abgerufen, dass dann gegen einen vermeintlich schwachen Gegner ein Abfall kommt, kann passieren. Das ist nicht schön, gehört aber zum Sport dazu“, erklärte er nach der Partie. Mit Ausnahme des Defensiverbundes erreichten am Samstag nur wenige Schwabmünchner die Form der vergangenen Spiele. Zudem machte sich das Fehlen von Maik und Tim Uhde durchaus bemerkbar.

