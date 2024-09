Schwabmünchen scheitert an Dachau

Ein enttäuschter Schwabmünchner Fan brachte es nach der 0:2-Niederlage gegen Dachau auf den Punkt: „Die Partie wurde nicht in der zweiten, sondern in der ersten Hälfte verloren.“ Das klingt zunächst paradox, denn die Gegentore kassierten die Schwabmünchner in Hälfte zwei, im ersten Spielabschnitt waren die Hausherren die bessere Mannschaft. Schwabmünchens Trainer Ben Enthart liefert die passende Erklärung hinzu: „Wir haben es in der ersten Hälfte versäumt, unsere Feldüberlegenheit zu nutzen.“ Klare Worte für ein klares Ergebnis. Dabei sah es fast eine Stunde so aus, als blieben die Punkte in Schwabmünchen.

Christian Kruppe