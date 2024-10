Schwabmünchen zerlegt Kaufering

Mit viel Respekt vor dem Gegner ist der TSV Schwabmünchen zum Derby nach Kaufering gereist - und hat sich mit einer starken Leistung am Ende den Respekt des Gegners verdient. Da es dem TSV gelungen ist, zum ersten Mal bei einem Gastspiel in Kaufering ein Tor zu erzielen, kam es folglich auch mit einem 6:1 zu einem auch in dieser Höhe verdienten Premierensieg in Oberbayern.

