Singold-Derby: Klarer Erfolg für Schwabmünchen gegen Bobingen

Mit 4:0 behielt der TSV Schwabmünchen im Singold-Derby gegen Bobingen die Oberhand. Ein wichtiger Bobinger Spieler war nicht dabei und wird den Verein wohl verlassen.

Michael Deschler war die Vorfreude auf dem Schwabmünchner Sportplatz deutlich anzumerken: "Es gibt doch nichts Schöneres, als nach so vielen Jahren wieder ein Derby gegen Schwabmünchen zu spielen", sagte der Sportliche Leiter des TSV Bobingen. Immerhin 15 Jahre ist es her, dass sich beide Teams in einem Liga-Spiel gegenüber standen. Nicht ganz so euphorisch war Germar Thiele: "Klar freuen wir uns auf das Spiel, aber ein bisschen nervös bin ich schon", sagte der Abteilungsleiter des TSV Schwabmünchen: "Nach dem verpatzten Start stehen wir schon deutlich mehr unter Druck als die Bobinger."

Auf dem Spielberichtsbogen fehlte der vom FC Augsburg II umworbene Bobinger Top-Torjäger Florian Gebert. "Florian wird höchstwahrscheinlich zum FC Augsburg gehen", sagte Bobingens stellvertretender Abteilungsleiter Manuel Rotter: "Es war sein Wunsch, dass er sein letztes Spiel für Bobingen vor eigenem Publikum macht und deshalb ist er heute in Schwabmünchen nicht dabei."

Schwabmünchen deutlich verbessert

Die Schwabmünchner präsentierten sich von der ersten Minute an deutlich verbessert im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Kaufering. Die Körpersprache war eine ganz andere und man ging deutlich engagierter zur Sache. Doch auch die Bobinger spielten eine starke erste Halbzeit, und so sahen die knapp 600 Zuschauer ein kampfbetontes und spielerisch gutes Derby in den ersten 45 Minuten, in denen beide Mannschaften um spielerische Lösungen bemüht waren. Die Schwabmünchner hatten zwar mehr Chancen, doch die beste Möglichkeit hatte zunächst in der 26. Minute der Aufsteiger, als Bobingens Maximilian Krist im Strafraum zum Schuss kam, den Schwabmünchens Keeper Fabio Zeche so gerade noch parieren konnte.

Doch die Schwabmünchner hatten mehr vom Spiel und kombinierten sich schön nach vorne, aber an der Strafraumgrenze war meist Schluss. Das änderte sich in der 33. Minute, als der kurz vor Saisonstart verpflichtete Gabriel Merane nach schöner Vorarbeit von Maik Uhde den Ball flach zur Schwabmünchner Führung einschob.

War die erste Hälfte noch einigermaßen ausgeglichen, zeigten die Schwabmünchner nach der Pause, wer Chef im Ring ist. Sie machten nicht den Fehler, die knappe Führung zu verwalten, sondern suchten die Entscheidung und erhöhten den Druck. Nach einer Flanke von Tim Heckmeier legte Gabriel Merane per Kopf den Ball zu Moritz Willis auf, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (58. Minute). Nur sechs Minuten später fiel dann die endgültige Entscheidung: Maik Uhde setzte sich schön gegen Bobingens Hüseyin Tomakin durch und legte zu Marco Schneider auf. Dessen Schuss wurde geblockt, doch der Ball landete genau vor den Füßen von Luis Schäffler, der zum 3:0 traf. In der Nachspielzeit krönte Maik Uhde seine gute Leistung noch mit dem Treffer zum 4:0. Von den Bobingern kam außer einem Freistoß von Leon Göttinger, der knapp das Tor verfehlte, nichts Gefährliches mehr. Der Sieg der Schwabmünchner geht vor allem wegen der bärenstarken zweiten Halbzeit in Ordnung, ist aber vielleicht etwas zu hoch ausgefallen.

TSV Schwabmünchen: Zeche, L. Kusterer, Köhler, N. Kusterer, T. Uhde, Willis (ab 85. Cosar), Merane (ab 85. Binder), Heckmeier, Schneider (ab 85. Berger), Schäffler, M. Uhde (ab 92. Müller).

TSV Bobingen: Sommer , Tomakin, Burghard, Ruf (ab 66. Cevik), Müller, Petereit (ab 66. Macht), Ligorati, Simler, Krist, Britsch (ab 59. Göttinger), Olejnik (ab 66. Frickinger).

Tore: 1:0 (33.) Merane, 2:0 (58.) Willis, 3:0 (63.) Schäffler, 4:0 (91.) Maik Uhde.

Zuschauer: 586.

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Tim Uhde (86.).