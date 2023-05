Fußball-Nachlese

Die Aufsteiger lassen es krachen

Plus Einiges zu Feiern hatten die Teams aus dem südlichen Landkreis am langen Pfingst-Wochenende.

Einen echten Feiermarathon hatte der TSV Bobingen zu absolvieren. Da war zunächst das letzte Saisonspiel der 1. Mannschaft in Egg an der Günz. Dort konnte die Detke-Elf auch ihr letztes Saisonspiel gewinnen und steht nun als souveräner Meister mit acht Punkten Vorsprung in der Bezirksliga. Bereits auf der Rückfahrt, zusammen mit vielen Fans im Bus, war die junge Truppe in bester Laune.

Das setzte sich dann am Pfingstsonntag bei der offiziellen Meisterfeier fort. Nach einem kleinen Frühschoppen am Sportpark in der Hoechster Straße machten sich Spieler und Betreuer auf zu einer Kutschfahrt durch Bobingen, mit kleinen Stopps beim Gasthof Sonne und am Eiscafé in der Hochstraße. Höhepunkt war der Empfang im Rathaus, mit Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Die Truppe fuhr anschließend nach Bergheim, wo die dritte Mannschaft des TSV die Meisterschaft der Reserven feiern konnte. Aufsteiger gibt es in dieser Spielklasse allerdings nicht.

