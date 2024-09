SSV Bobingen in Gessertshausen ohne Chance

Am Spielfeldrand wurde bereits vor der Partie gehandelt, wie hoch die Niederlage des Tabellenschlusslichtes Bobingen gegen den derzeit stark aufspielenden SV Gessertshausen ausfallen würde. Und tatsächlich war es dann auch so, dass die verjüngte Siedler-Elf praktisch nicht den Hauch einer Chance hatte und mit dem 0:6 noch gut bedient war, da Gessertshausen in der zweiten Hälfte einige Gänge zurückschaltete.

Gleich vom Anpfiff an waren die Rollen klar verteilt. Gessertshausen machte das Spiel, Bobingen ging in den Verteidigungsmodus. Die Heimelf kombinierte dabei gut und schnell über die flinken Außenspieler, die Goalgetter Georg Zimmermann dann in Szene setzen sollten. So chippte Benedikt Mayer in der 10. Minute elegant aus dem Mittelfeld direkt in den Lauf von Zimmermann der mit Tempo auf das Tor von Sebastian Matuschek zulief und das 1:0 markierte. Nur sechs Minuten später setzte sich auf der rechten Seite Tim Elster gleich gegen drei Verteidiger durch, hatte dann noch den Blick für den freistehenden Georg Zimmermann, der ohne Mühe seinen Doppelpack zum 2:0 schnürte. Auch danach blieb der SVG tonangebend. Nach einer halben Stunde lenkte zunächst Keeper Matuschek mit einem überragenden Reflex den Ball über die Latte. Bei der anschließenden Ecke war Konfusion Trumpf im SSV-Strafraum, die schließlich mit einem Eigentor von Fabian Böhm zum 3:0 bitter bestraft wurde. Der Uhrzeiger hatte danach noch keine volle Runde geschafft, als es schon wieder im SSV-Tor klingelte. Diesmal traf Moritz Kugelmann, der 15 Meter zentral vor dem Tor völlig allein gelassen wurde, zum 4:0 ins Tor (32.). Bis zur Pause verflachte die Partie dann etwas.

Nach dem Pausentee kam Gessertshausen wieder angriffslustig aus der Kabine und erhöhte in der 49. Minute auf 5:0. Erneut brachte der SSV den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der Ball flipperte durch die Abwehrreihe zu Valentin Maurer, der in seinem ersten Spiel gleich sein erstes Tor bejubeln durfte. Es dauerte schließlich bis zu 53. Minute, ehe Bobingen seinen ersten und leider auch letzten Torschuss zustande brachte. Mit seinem Freistoß scheiterte Florian Schenzinger zentral aus 17 Meter aber schon an der Mauer. Anschließend blieb das Niveau des Spiels sehr übersichtlich. Gessertshausen verschluderte viele gute Ansätze, Bobingen versuchte nicht mehr als Schadensbegrenzung. Fünf Minuten vor dem Ende gelang noch einmal ein toller Angriff des SVG über die linke Seite, wo sich Paul Schwicker sehr stark gegen zwei Gegner durchsetzte, an der Grundlinie Richtung Tor lief und perfekt Johannes Micheler bediente, der aus fünf Metern keine große Mühe mehr hatte, den Ball zum 6:0-Endstand über die Linie zu bringen.