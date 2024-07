So feierten die Großaitinger Musiker ihr Gartenfest

Das verjüngte Vorstandsteam des Musikvereins Großaitingen um Christoph Wagner und Martina Stauderer blieb dem traditionellen Ablauf des Gartenfestes treu und das zahlte sich bei überwiegend gutem Wetter durch zahlreiche Besucher aus. Beim Bieranstich am Freitagabend brauchte Bürgermeister Erwin Goßner nur zwei Schläge und noch einen halben zur Sicherheit und dann lief das kühle Bier aus dem Holzfass. Dirigentin Franziska Beyerlein stimmte mit der eigenen Kapelle des Großaitinger Musikvereins traditionelle Blasmusik für den ersten launigen Unterhaltungsabend an. Bei traumhaftem Sommerwetter waren alle Tische an der Partymeile entlang des Wiesenwegs voll besetzt und die Besucher genossen diesen ersten Abend zum Ferienbeginn. Die Spezialität des Gartenfestes, die leckeren Grillhähnchen, fanden ebenso reißenden Absatz.

Die Musikkapelle Großaitingen spielte zum Festauftakt auf. Foto: Hieronymus Schneider

Beim zweiten Partyabend am Samstag heizten „Die Lumpenbacher“ aus Königsbrunn mit Schlager- und Popmusik die Stimmung noch um einige Grade an. Für Kinder und Jugendliche gab es eine eigene Kids-Bar. Die gute Laune wurde auch nicht durch aufziehende Gewitterwolken getrübt und zum Glück setzte der Regen erst am späten Abend ein. Etwas kühler begann deshalb am Sonntag der Frühschoppen mit dem Musikverein Merching, der Stammkapelle von Franziska Beyerlein. Doch der Regen hörte um halb zwölf auf und schon kamen die Leute zum Mittagstisch. Als dann um 13 Uhr die Großaitinger „Brasserei“ mit Valentin Scherer die Bühne betrat, strahlte nicht nur die Sonne, sondern auch die vielen Eltern und Großeltern der Nachwuchsmusiker.

Als die Lumpenbacher aus Königsbrunn aufspielten, stieg die Stimmung. Foto: Hieronymus Schneider

Danach fieberten die Kinder dem zehnten Jubiläums-Badeentenrennen entgegen. 184 Badeenten wurden am Stand neben Popcorn und Zuckerwatte verkauft und von den Besitzern liebevoll bemalt ins Rennen im Weihbächle geschickt. Valentin Scherer moderierte die drei Läufe, zum zweiten qualifizierten sich noch 100 und zum Finallauf wurden nur noch die ersten 50 von der Brücke ins Wasser geworfen. Die Siegerente war die Nummer 83 der kleinen Lisa Knöpfle, die ihr zwei Tageskarten für die Therme Erding einbrachte.

Kinder und Jugendliche standen Schlange, um die Badeenten zu erwerben. Foto: Hieronymus Schneider

Emily Richter freute sich über den zweiten Platz ihrer Ente 140 und Tageskarten für den Skyline-Park. Die drittbeste Ente brachte Kaspar Leopold einen Lech-Wertach-Gutschein und einen Besuch im Jump Town Augsburg ein. Bis zum Platz 20 gab es einen Preis und danach durften alle Kinder ihre Ente aus dem Haufen wühlen und mit heimnehmen. Bei der Kaffeepause hatten die Besucher und die vielen Helfer des Musikvereins etwas Zeit, sich auf den Festausklang mit dem „Dampfnudelgebläse“ des Musikvereins Langerringen vorzubereiten.