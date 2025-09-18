Gas-Alarm in Mehrfamilienhaus: So haben Bewohner die Evakuierung erlebt

„So etwas hatte ich noch nie in meiner gesamten Laufbahn erlebt“, sagt Hausmeister Karl-Heinz Harbeck. In der Nacht auf Donnerstag kam es in Königsbrunn in der St.-Johannes-Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einer Gas-Verpuffung. Um 21.30 Uhr war ein lauter Knall zu hören. Hausmeister Karl-Heinz Harbeck wählte kurz nach 22 Uhr die Notrufnummer 112.

Wie Kreisbrandrat Christian Kannler auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, war in dem Mehrfamilienhaus Gasgeruch deutlich wahrzunehmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Königsbrunn verschafften sich Zugang zum Heizungskeller, der zwei Anwesen verbindet. Dort stellten sie eine Explosionsgefahr fest und sperrten den Gefahrenbereich ab. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert, rund 50 Bewohner wurden zum Feuerwehrhaus gebracht.

„Vor allem mein Sohn hat sich erschreckt“

„Wir durften drinnen sitzen im Gemeinschaftsraum und haben alles bekommen, Getränke und Decken“, erinnerte sich die 36-jährige Anwohnerin Ayca Sevinchan. Die Evakuierung habe sie als stressig empfunden. „Ich hab‘ aus dem Fenster geschaut, hab‘ den Lärm gehört und dachte zuerst, dass es von Weitem kommt. Daraufhin habe ich die Sirene gehört und es hieß, wir müssen die Wohnung verlassen und zum Feuerwehrplatz gehen“, sagte die zweifache Mutter. Nachdem die Bewohner zurück in ihre Wohnungen durften, konnte Sevinchan die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Sie befürchtete, einen erneuten Gasaustritt nicht zu bemerken. „Ich hab‘ Angst bekommen. Ich hab‘ so etwas zum ersten Mal erlebt.“

Auch Marina Milletović musste das Mehrfamilienhaus mit ihrer Familie verlassen. „Es war schon komisch und stressig. Vor allem mein Sohn hat sich erschreckt“, berichtete die 42-Jährige. „Ich hab‘ schon noch ein bisschen Angst, weil sich alles noch ändern kann“, sagte ihre Tochter. Den Knall durch die Verpuffung hatten viele Anwohner gehört und eine leichte Druckwelle gespürt. „Wir haben uns aber zunächst nichts dabei gedacht, da wir es für einen Feuerwerkskörper hielten“, berichtete ein Nachbar. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen, habe alles flott hinbekommen. „Alles war sehr professionell und ruhig.“

Wohnungen überprüft: Gegen Mitternacht gibt es die Entwarnung

Techniker des Strom- und des Gasversorgers wurden umgehend benachrichtigt und kamen zu dem Haus, um den Schaden zu beheben. Nach Überprüfung konnte ein defektes Druckventil als Ursache des Gasaustritts ermittelt werden. Es wurde ausgetauscht. Danach konnten die Anwohner gegen Mitternacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut der zuständigen Polizeiinspektion in Bobingen wurde niemand verletzt. Hausmeister Harbeck sagte am Morgen danach: „Gott sei Dank. Alles ist reibungslos verlaufen und hat super geklappt. Mega Dank an die Feuerwehrleute.“