So ungleich sind Geflüchtete im Landkreis Augsburg verteilt

Plus Manche Kommunen im Landkreis sind bei der Versorgung Geflüchteter an der Belastungsgrenze. Ein Drittel dagegen hat keine Gemeinschaftsunterkünfte. Wie kommt das?

Die Zahlen an Schutzsuchenden steigt im Augsburger Land kräftig an. Immer mehr Menschen müssen nach einem landesweiten Schlüssel auf die Kommunen verteilt werden. Auffällig dabei ist, dass im Landkreis Augsburg einige Gemeinden verhältnismäßig sehr viele Geflüchtete aufnehmen, andere nicht. Jede dritte Gemeinde im Landkreis hat keine staatliche Gemeinschaftsunterkunft. Doch der reine Blick auf die Zahlen täuscht.

Immer mehr Gemeinden in der Region klagen über Überforderung bei der Versorgung und Unterbringung neuer Geflüchteter. Während noch im Juli im Landkreis etwa 2100 Asylsuchende waren, seien es nun – Anfang September – bereits mehr als 2500, heißt es vom Landratsamt. Dazu kommen noch 2000 Geflüchtete aus der Ukraine, für die es eigene Aufnahmeverfahren gibt. Wie genau die Menschen innerhalb eines Landkreises verteilt werden, ist Sache des Landratsamts. Für das Augsburger Land zeigt sich beim Blick auf die Zahlen Erstaunliches: Während Städte wie Gersthofen (375 Asylbewerber) und Königsbrunn (393) sowie Gemeinden wie Zusmarshausen (100) oder Fischach (101) sehr viele Menschen aufnehmen, lautet die Zahl bei 14 von 46 Gemeinden im Landkreis 0. Obwohl die Statistik trügt, sorgen diese Zahlen bei einigen für Unverständnis.