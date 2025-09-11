Die Sommermilchstraße hilft zur Orientierung beim Blick nach oben

Der Himmel über Wehringen stand im Rahmen des Wehringer Ferienprogramms im Mittelpunkt einer geführten Reise durch die Sommer-Milchstraße. Die teilnehmenden Kinder erhielten Wissenswertes zur Orientierung am Nachthimmel, über das Sommer-Dreieck und weitere Objekte sowie in der Nachbar-Galaxie. Eine besondere Erinnerung ist die Aufnahme des südlichen Teils der Milchstraße im Zeitraffer.

