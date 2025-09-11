Icon Menü
Geheimnisse der Sommer-Milchstraße: Kinder-Tour unter dem Sternenhimmel

Wehringen

Die Sommermilchstraße hilft zur Orientierung beim Blick nach oben

Beim diesjährigen Ferienprogramm in Wehringen gab es eine Tour durch den Sternenhimmel.
    So sieht der südliche Teil der Milchstraße aus, wenn man die Aufnahme eine Stunde lang laufen lässt.
    So sieht der südliche Teil der Milchstraße aus, wenn man die Aufnahme eine Stunde lang laufen lässt. Foto: Andreas Stegmann

    Der Himmel über Wehringen stand im Rahmen des Wehringer Ferienprogramms im Mittelpunkt einer geführten Reise durch die Sommer-Milchstraße. Die teilnehmenden Kinder erhielten Wissenswertes zur Orientierung am Nachthimmel, über das Sommer-Dreieck und weitere Objekte sowie in der Nachbar-Galaxie. Eine besondere Erinnerung ist die Aufnahme des südlichen Teils der Milchstraße im Zeitraffer.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

