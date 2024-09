Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Auto

Aus einem unversperrt am Waldrand bei Walkertshofen abgestellten Auto wurde am Donnerstag eine Geldbörse gestohlen. Diese befand sich laut Polizei im Handschuhfach, das ebenfalls unversperrt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Wagen stand zwischen 14 und 16 Uhr am Waldrand.

Fahrzeuge abschließen und keine Wertsachen zurücklassen

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Fahrzeuge nicht unversperrt abgestellt und Wertsachen sichtbar im Fahrzeuginnenraum abgelegt werden sollten. Zeugen sollen sich an die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-11 wenden. (AZ)