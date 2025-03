Neubau der Mittagsbetreuung belastet den Haushalt

Der Bedarf an Klassenzimmern in der Hiltenfinger Grundschule erfordert eine Auslagerung der Mittagsbetreuung. Deshalb hat der Gemeinderat wegen des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung einen Neubau auf dem Schulgelände beschlossen. Diese Entscheidung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsberatungen, die nun abgeschlossen wurden. Für den Neubau der Mittagsbetreuung werden rund 2,25 Millionen Euro veranschlagt. Nach aktuellem Stand kann dafür nur mit 1,75 Millionen staatlicher Zuweisungen gerechnet werden. Somit bleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von rund 500.000 Euro. Weil die Fördermittel aber immer erst nach der Fertigstellung in Teilauszahlungen fließen, müssen die Gesamtkosten vorfinanziert werden. Dies belastet den Haushalt für mehrere Jahre und dazu kommt neben den Baukosten noch die Ausstattung der Mittagsbetreuung. Dies führt dazu, dass der Vermögenshaushalt 2025 um diese zwei Millionen auf etwas mehr als vier Millionen Euro nahezu verdoppelt wird.

Ein Zeichen der angespannten Finanzlage

Das gesamte Haushaltsvolumen steigt dadurch um 34 Prozent auf etwas mehr als 8,3 Millionen an. Der laufende Verwaltungshaushalt von rund 4,3 Millionen kann nicht vollständig aus den Einnahmen gedeckt werden. Deshalb muss der Fehlbetrag von rund 355.000 Euro aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Dies ist ein Zeichen der sehr angespannten Finanzlage, denn eigentlich sollte die Zuführung in umgekehrter Richtung laufen, um zumindest die Zinsbelastungen zu decken. Diese betragen in diesem Jahr rund 277.000 Euro. „Es errechnet sich auch für die kommenden Jahre bis 2028 keine Zuführung zum Vermögenshaushalt. Das Ziel muss aber sein, die laufenden Ausgaben durch Einnahmen zu decken“, sagte die Kämmerin Bettina Knoll.

Das von der Gemeinde zu tragende Defizit für die beiden Kindergärten beträgt rund 770.000 Euro. Deshalb wurden die Elternbeiträge im Herbst 2024 deutlich angehoben. Wegen der angespannten Haushaltslage könne auch nicht mit einer Senkung der Hebesätze für die Grundsteuer gerechnet werden. Für den Haushalt 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro eingeplant. Zum Jahresende errechnet sich ein Schuldenstand von rund 3,1 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung von 1.957 Euro ist mehr als zweimal so hoch wie der Landesdurchschnitt. Die Haushaltssatzung wurde einstimmig beschlossen.

Bei den Bauanträgen wurde dem Ersatzneubau einer Werkstatt an einer landwirtschaftlichen Halle in der Goldenen Weide das Einvernehmen erteilt. Auch dem Antrag auf Errichtung eines Spielhauses außerhalb der Baugrenzen im Wohngebiet „Südlich der Langerringer Straße“ wurde als Ausnahme vom Bebauungsplan zugestimmt.