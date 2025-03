Hier stärkt der Verzicht das Miteinander

5,5 Millionen gläubige Muslime in Deutschland verzichten während des Ramadans zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang auf essen, trinken, rauchen sowie auf Sex. Dieses Jahr fällt der religiöse Fastenmonat auf die Zeit vom 28. Februar bis zum 30. März. Abends folgt täglich das „Iftār“, wie das gemeinsame Abendessen bezeichnet wird. Oft findet dies in den Familien statt. Zu diesem Fastenbrechen treffen sich die Gemeindemitglieder aber auch häufig im örtlichen Gebetssaal. Arif Diri, Vorsitzender des deutsch-türkischen Freundschaftsvereins Bobingen, sagt: „Der Ramadan ist der Monat der guten Taten sowie der Reinigung von Körper und Seele.“ Der Verein hatte am Samstag Muslime sowie Nicht-Muslime in den Mavi-Eventsaal gegenüber der Moschee eingeladen.

„Das gemeinsame Fastenbrechen ist wichtig für die Gesellschaft“, sagte Diri bei der Begrüßung der Gäste. Dieses Anliegen wurde von Israfil Polat, Imam der Ditib-Moschee Königsbrunn, unterstrichen. Beide betonten in ihren Ansprachen, Ziel des jährlichen Verzichts sei es, sich Gott zu nähern sowie Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen zu üben. Ganz ähnlich äußerte sich Dominic Ehehalt, Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Felizitas in Bobingen.

Der katholische Pfarrer äußert sich ähnlich wie die Imame

„Das Fastenbrechen ist Ausdruck der Dankbarkeit und des Miteinanders.“ Auch der zweite Bürgermeister, Armin Bergmann, begrüßte die Anwesenden. Alle betonten, dass Muslime durch den Verzicht im Ramadan ihre Beziehung zu Gott stärkten. Anwesend waren unter anderem Vertreter des Bobinger Stadtrats, der Polizeiinspektion Bobingen, des TSV Bobingen, der Sozialstation sowie der Siedlergruppe Bobingen und der Integrationswerkstatt. Carmen Bader vertrat die Initiative „Bobingen ist bunt“. Gekommen waren auch Vertreter des Fördervereins der Laurentius-Grundschule und des Vereins türkischer Eltern Augsburg sowie die Leiterin des Bobinger Tisches, Susanne Sturm. Aus der Landespolitik war Simone Strohmayr, Mitglied des Landtags, anwesend.

Natürlich waren auch zahlreiche türkische Familien aus der Umgebung der Einladung in den Mavi-Saal gefolgt. Nach einem Countdown erfolgte pünktlich zum Sonnenuntergang ein von der Gemeinde selbst gekochtes und serviertes Festmahl. Der Ramadan ist der neunte Monat des muslimischen Mondkalenders. Er gilt als eine der fünf Säulen des Islam. Während des Ramadan wurde gemäß der islamischen Tradition der Koran zu den Gläubigen herabgesandt. Zeitlich gibt es dieses Jahr Überschneidungen mit der christlichen Fastenzeit vor dem Osterfest am 20. April.