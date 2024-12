Autofahrer rammt nachts Begrenzungspfosten - und fährt weiter

Zu einer Unfallflucht ist es in Gennach gekommen. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ist laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.25 Uhr, und Donnerstag, 00.25 Uhr, auf der Langerringer Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er oder sie zwei Fahrbahnbegrenzungspfosten sowie einen Verkehrszeichenträger. Der Unfallverursacher war bei Ankunft der Polizeistreife nicht mehr am Unfallort. Die Beamten fanden bei der Unfallstelle ein Fahrzeugteil der Marke Audi. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 800 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

