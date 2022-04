Gennach

vor 51 Min.

Das Heilige Grab ist wieder aufgebaut

Mesnerin Anni Mayer befreit beim Heiligen Grab in der Gennacher Kirche die Figuren vom Staub.

Plus Das Heilige Grab, eine Gennacher Besonderheit, erstrahlt nach vier Jahren wieder über die Osterfeiertage in der Kirche St. Johannes.

Von Hieronymus Schneider

Das Heilige Grab wird in Gennach eigentlich alle zwei Jahre zur Feier der Osternacht in der Pfarrkirche St. Johannes aufgebaut. Nun ist es aber schon vier Jahre her, seitdem die Gennacher und Besucher aus der Umgebung diese Rarität sehen konnten. Denn im Jahr 2020 fanden zum Beginn der Corona-Pandemie überhaupt keine Ostergottesdienste mit Besuchern statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen