Dieser Beatles Fan aus Königsbrunn organisiert seit 40 Jahren die Oldienacht

Wenn man Georg Wild auf die Musik aus den 1960er-Jahren anspricht, ist er kaum zu bremsen. Motiviert durch diese Leidenschaft, organisiert der 75-Jährige seit 40 Jahren die Oldienacht. Im Jahr 1985 fand diese zum ersten Mal statt. Damals hatte die Veranstaltung noch den Namen „Wohltätigkeits-Sommerfest“. In dem Jahr stand die Band „Team 70&Singers“ auf der Bühne. Es wurden insgesamt 2700 Mark Spenden für die Stiftung „Menschen für Menschen“ gesammelt. Der Initiator der Veranstaltung war gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Georg Wild. „Die habe ich als Veranstalter gewonnen. Ich wollte das Risiko noch nicht eingehen, selbst als Veranstalter aufzutreten“, berichtet Georg Wild.

Bei der Vorbereitung der ersten Oldienacht half dem damaligen Krankenpfleger ein großer Teil des Krankenhauspersonals. „Die haben mich da unterstützt. Bei der Saaldeko zum Beispiel oder der Tischdeko und solche Dinge.“ Georg Wild hatte damals bereits Gefallen daran gefunden, Feste für den TSV Königsbrunn zu organisieren. „Und dann wollte ich einfach mal was Größeres organisieren“, sagt Wild. In den Jahren danach war er der alleinige Veranstalter. „Wenn ich es selbst organisiere, dann weiß ich, ob ich selber zuverlässig bin oder selber unzuverlässig bin.“

Auch die Familie hilft mit

Bereits sechs Monate zuvor werden der Veranstaltungsort und der Künstler ausgesucht. Dabei ist es Wild besonders wichtig, Musiker zu engagieren, die in der Umgebung nicht so bekannt sind. Daraufhin entwirft Wild die Veranstaltungsplakate und verteilt diese. Außerdem muss er sich um den Vorverkauf der Tickets kümmern. Auch am Tag selbst ist Wild noch gefordert, da er sich um den Aufbau und die Ausstattung des Veranstaltungsortes kümmert. Allein ist er dabei jedoch nicht. „Ich brauche Helfer, meine Frau vor allem und meine Familie hat mir auch oft geholfen.“ Teilweise übernimmt Wild selbst die Moderation und kümmert sich danach um den Abbau.

Vierzig Jahre später organisiert er immer noch die Oldienacht. Nun steht am 3. Oktober das 40-jährige Jubiläum an. Dieses Mal tritt die Band „Get Back“ auf, die Wild schon seit mehreren Jahren kennt und sehr schätzt. Der Einlass ist ab 18 Uhr und der Eintritt kostenfrei. Dabei hatte die Oldienacht vor „Get Back“ in ihrer 40-jährigen Geschichte viele Bands und Künstler zu bieten. Wichtig war Wild, dass sie Tanzmusik spielten. Zu den Bands gehörten unter anderem „Rough Roads“ oder „Cagey Strings.“

„Ich bin fast zermürbt“

Besonders in Erinnerung blieb Georg Wild jedoch eine Schlagernacht in den 90er Jahren, wie er berichtet. Diese nahm er zum Anlass, um Spenden für Bedürftige in Jugoslawien zu sammeln. Wild fuhr mit dem Kroatischen Roten Kreuz nach Kroatien, um sicherzustellen, dass die Spenden ankommen. Wild nutzte die Oldienächte sehr oft, um Spenden für soziale Zwecke zu sammeln. Außerdem wird er nicht müde, sich etwas Besonderes für die Gäste einfallen zu lassen. In diesem Jahr gibt es einen Zebrastreifen in Anlehnung an das Beatles-Album „Abbey Road“. Dabei ist es möglich, sich einmal wie Paul McCartney oder John Lennon zu fühlen.

Der 75-Jährige gibt zu, dass die Organisation einer solchen Veranstaltung mit Hürden einhergeht. Die Kosten trägt Wild jedes Jahr alleine, weshalb das Risiko bei ihm liegt. Er hatte schon verlustreiche Jahre. Im Jahr 2024 hatte Wild Grundwasser im Keller. „Das war eine Katastrophe. Das war vielleicht ein, zwei Wochen vorher. Vor dem Veranstaltungstermin musste ich absagen. Ich bin fast zermürbt“, berichtet Wild. Dennoch treibt ihn auch nach dieser langen Zeit immer noch die Liebe zur Musik an. „Die Musik ist aus meiner Jugend. Und davon habe ich gezehrt bei meinen Vorbereitungen. Und immer wieder darum bin ich so hartnäckig durchgekommen über 40 Jahre.“