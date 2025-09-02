Die Bilanz der Getreideernte: Zu nass für Weizen, zu trocken für Mais

Die Landwirte im Kreis Augsburg erwarten nach zwei schlechten Jahren wieder eine ertragreichere Ernte. Trotz des viel zu warmen und trockenen Frühjahres und der langen Regenphase im Juli wird eine überdurchschnittliche Erntemenge in Bayern erwartet. Im Vergleich zum schwierigen Erntejahr 2024 ergibt sich für die Gesamterntemenge voraussichtlich ein Zuwachs von 14,8 Prozent.

Andreas Zwerger ist Landwirt aus Ellgau und stellvertretender Kreisobmann des Kreisverbandes Augsburg vom Bayerischen Bauernverband. Er sagt: „Das Ertragspotential war sehr gut.“ Besonders die Gerstenernte sei gut ausgefallen, weil diese Sorte bei der Hitzewelle Ende Juni schon kurz vor der Ernte gewesen sei, sagt Markus Eggenmüller. Er ist Bereichsleiter Landwirtschaft beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF).

Müllermeister Markus Schuster von der Schuster Mühle in Großaitingen schätzt ebenfalls, dass die Ernte für Roggen und Weizen mengenmäßig ganz gut ausgefallen sei, aber qualitativ nicht. „Der Weizen war Ende Juli schon frühzeitig erntereif - die Erträge waren durchschnittlich bis gut,“ sagt Eggenmüller.

Obwohl die Erntemenge steigt, ist die Bilanz durchwachsen

Nichtsdestotrotz fällt die Bilanz zur Weizenernte durchwachsen aus: „Aufgrund der Regenperiode Anfang August verzögerte sich die Weizenernte. Dadurch hat sich die Qualität des Weizens im Hinblick auf die Verwertung als Backweizen drastisch verschlechtert“, Eggenmüller.

Müllermeister Schuster zieht ein ähnliches Fazit: „Durch die große Hitze Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli war das Getreide früh reif, es war sehr gesund und stand mit guter bis sehr guter Qualität auf dem Feld.“ Durch den über zwei Wochen anhaltenden Regen, praktisch zum Erntezeitpunkt, war die Ernte zu großen Teilen ausgewachsen. Das bedeutet, dass das Getreide nur noch als Futter verwertet werden kann.

Zwerger stimmt zu. Auch er muss 40 Prozent seiner Getreideernte verfüttern. Schuster stehe nun vor der Herausforderung, geeigneten Weizen zu bekommen. „Bei uns waren etwa fünf Prozent vor dem Regen gedroschen, im Umkreis von 50 Kilometern eventuell 30 Prozent. Wird Getreide gekauft, gilt dieses Jahr die Floskel ‚gedroschen vor oder nach dem Regen?‘.“ Die durch den Regen verzögerte Getreideernte sei praktisch schwer einzubringen gewesen, sagt Schuster. Viele Kulturen waren zeitgleich erntereif und die Kapazität von Erntemaschinen begrenzt.

Eine Pilzkrankheit breitet sich auch im Landkreis Augsburg aus

Doch auch das extrem trockene Frühjahr bereitete den Landwirten Sorgen: „Der Mais hat in der Trockenphase extrem gelitten“, sagt Zwerger. Der Stress, hervorgerufen durch die Trockenheit, führte dazu, dass die Pflanzen anfällig für den sogenannten Maisbeulenbrand waren.

So sieht ein Pilzbefall im Mais aus. Auch dieses Thema beschäftigt die Landwirte im Kreis Augsburg in diesem Jahr besonders. Foto: Marina Wagenpfeil

Dies ist eine Pilzkrankheit, die ausschließlich Mais befällt und sich durch tumorartige Wucherungen, sogenannte Brandbeulen, an den Maiskolben zeigt. „Der Kolben platzt dann vorne auf – es sieht ein bisschen aus wie Popcorn“, erklärt der Landwirt. „In der Region kann man leicht sehen, dass er vorhanden ist – mehr als sonst“, sagt Zwerger. Der Befall führt zu Ertragseinbußen und einer Minderung des Futterwertes.

Auch die Zikade rückt immer näher und verwandelt Zucker - in Gummirüben

Die extreme Witterungsbedingung im Frühjahr führte zudem zu weiteren Problemen: Aufgrund des fehlenden Niederschlags wirkten viele Pflanzenschutzmittel nicht - vor allem beim Zuckerrübenbau. Das führt dazu, dass sich auf den Feldern Unkraut vermehrte, was wiederum indirekt zur Ausbreitung der Schilf-Glasflügelzikade beitragen kann, erklärt Zwerger. Eggenmüller bestätigt, dass sich die Zikade aus dem Raum Ingolstadt/Donautal in Richtung Süden ausbreitet: „Auch der Norden des Landkreises Augsburg ist davon betroffen.“ Erste Zikaden seien mittlerweile sogar südlich von Augsburg gefunden worden. Der Schädling verursacht bei Zuckerrüben beispielsweise sogenannte „Gummirüben“. „Dies kann zu deutlichen Qualitäts- und Ertragseinbußen bei Zuckerrüben führen“, erklärt Eggenmüller.