Es sollte eine ausgelassene Geburtstagsfeier am See werden. Doch es kam anders. Die Feier endete in einer Schlägerei, an der zwei Gruppen beteiligt waren. Mehrere Jugendliche wurden verletzt. Jetzt trafen sich die Kontrahenten vor Gericht wieder.

