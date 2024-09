Gewinnspiel für „Notenlos“

Bastian Pusch und Andreas Speckmann präsentieren ein Wunschkonzert der Extraklasse. Was gespielt wird, bestimmt das Publikum per Zuruf mit: Gemeinsam geht es dann auf einen wilden Ritt durch die Untiefen von Klassik, Jazz, Oldies und Pop. So entsteht ein turbulentes Wunschkonzert zum Mitmachen, Mitsingen, Mitlachen, das jedes Mal anders klingt. Dabei werden sämtliche Register gezogen: Gesang, Klavier und Keyboard, Beatboxen, Schlagzeug und Blockflöte mischen sich zum Sound der jeweils gewünschten Lieblingsband – ohne Playback, ohne Hilfsmittel und ohne Noten. Das Konzert findet am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr statt im Pfarrsaal zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn, Blumenallee 27. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Redaktion verlost 5x2 Tickets für das Konzert. Interessierte können bis Dienstag, 24. September, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Notenlos“:

