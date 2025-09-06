Unternehmen zahlen für den neuen Kreisverkehr

Etwa 300 Meter nördlich der Augsburger Straße entsteht in der Hunnenstraße ein neuer Kreisverkehr – und schon jetzt spüren die Verkehrsteilnehmer, die dort aktuell nur Richtung Norden fahren können, ein kleines Vorgefühl. Vor kurzem wurde der westliche Hang abgegraben und ein Halbkreis asphaltiert. Nun machen die Autofahrer nun einen Bogen um den Abschnitt, an dem ein Bagger die bisherige Straße aufbricht und entfernt. Die Fahrbahn ist allerdings nur provisorisch. Sie verläuft auch nicht exakt auf der künftigen Trasse. So können dort die Randsteine für die neue Trasse gesetzt werden. „Wenn die Pflasterer damit fertig sind, müssen wir 28 Tage warten, damit der Beton aushärten kann“, erläutert Markus Krause, der für das Tiefbauamt der Stadt Königsbrunn die Arbeiten überwacht. Erst danach kann die Fahrbahn aufgebaut werden.

