Globus und Dehner zahlen für neuen Kreisverkehr in der Hunnenstraße in Königsbrunn

Königsbrunn

Unternehmen zahlen für den neuen Kreisverkehr

Die Bauarbeiten in der Hunnenstraße sind Teil der Erschließung des neuen Einkaufs-Areals. Auch an der Augsburger Straße wird es Veränderungen geben.
Von Hermann Schmid
    Östlich der Hunnenstraße, wo schon Teile der alten Hallen von Hoch-Tief abgerissen wurden, ist bereits ein weiterer Kreisverkehr erkennbar. Von ihm sollen die Autofahrer zum künftigen Dehner-Parkplatz und später auch Richtung Globus Warenhaus abbiegen können.
    Östlich der Hunnenstraße, wo schon Teile der alten Hallen von Hoch-Tief abgerissen wurden, ist bereits ein weiterer Kreisverkehr erkennbar. Von ihm sollen die Autofahrer zum künftigen Dehner-Parkplatz und später auch Richtung Globus Warenhaus abbiegen können. Foto: Hermann Schmid

    Etwa 300 Meter nördlich der Augsburger Straße entsteht in der Hunnenstraße ein neuer Kreisverkehr – und schon jetzt spüren die Verkehrsteilnehmer, die dort aktuell nur Richtung Norden fahren können, ein kleines Vorgefühl. Vor kurzem wurde der westliche Hang abgegraben und ein Halbkreis asphaltiert. Nun machen die Autofahrer nun einen Bogen um den Abschnitt, an dem ein Bagger die bisherige Straße aufbricht und entfernt. Die Fahrbahn ist allerdings nur provisorisch. Sie verläuft auch nicht exakt auf der künftigen Trasse. So können dort die Randsteine für die neue Trasse gesetzt werden. „Wenn die Pflasterer damit fertig sind, müssen wir 28 Tage warten, damit der Beton aushärten kann“, erläutert Markus Krause, der für das Tiefbauamt der Stadt Königsbrunn die Arbeiten überwacht. Erst danach kann die Fahrbahn aufgebaut werden.

